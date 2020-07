La mascarilla será obligatoria en las playas de Andalucía

El Gobierno andaluz ha aprobado el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios abiertos y cerrados bajo multas de 100 euros, lo que incluye los paseos por playas y piscinas, con las excepciones del baño y disfrute en estos lugares, el deporte individual al aire libre y las unidades familiares.

En las playas o piscinas cuando se esté en la sombrilla, siempre que sea una unidad familiar, no será obligatoria, pero si se trata de un grupo de amigos habrá que tenerla puesta.

En el deporte sí se exigirá cuando sean actividades en grupo donde la mascarilla «no resulte imposible», según ha informado en rueda de prensa el consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras la aprobación de estas medidas en el Consejo de Gobierno.

La orden, que cuenta con el visto bueno del Comité Técnico, fija la obligatoriedad de mascarilla a partir de 6 años desde las 00:00 horas de mañana miércoles 15 de julio, independientemente de que se pueda mantener la distancia o no.

En el caso de la hostelería, no será necesario si se trata de unidades familiares, pero sí cuando no se esté comiendo o bebiendo en reuniones no familiares, ya sea en terraza o interior.

En los medios de transporte continúa su obligatoriedad y en el caso de los vehículos de hasta nueve plazas también lo será si sus ocupantes no conviven en el mismo domicilio.

Los velatorios al aire libre se reducen de 60 a 25 personas y en el caso de los recintos cerrados de 30 a 10 personas, ya que se ha demostrado que son «una puerta de entrada» a los brotes.

La mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, ni para quienes estén en situación de discapacidad o dependencia que no les permita quitársela.

Además, la Junta está «evaluando y valorando» la situación del ocio nocturno, las celebraciones de eventos deportivos y las reuniones con amigos, ya que el consejero ha advertido de que no se pueden ver acumulaciones de personas sin protección ni distancias.

Sobre los diferentes tipos de mascarillas, Aguirre ha señalado que «la mejor mascarilla es la puesta, sea higiénica o quirúrgica» y ha apelado a la responsabilidad de los andaluces.

El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento a «extremar la precaución» en un ejercicio de «responsabilidad colectiva» y ha dicho que «va a depender del conjunto de los andaluces que vayamos hacia adelante o hacia atrás».

«Si actuamos con responsabilidad avanzaremos, si no retrocederemos y las consecuencias serán muy graves desde el punto de vista sanitario y económico», ha añadido.

Ha advertido de que se están viendo imágenes de aglomeraciones en playas, celebraciones o terrazas «que no son de recibo, que no están a la altura de la gravedad de la pandemia», por lo que ha insistido en la «no relajación» y ha dicho que «ese no es el camino».

Bendodo ha manifestado que los andaluces y visitantes tienen que acostumbrarse a que «la mascarilla es un atuendo más» y a que hay que llevarla «durante todo el día» y en todos los lugares.

Ha recordado que el Gobierno andaluz ya dijo que no le iba a «temblar el pulso» y que todas las decisiones se iban a tomar «con criterios de salud pública».

Por otra parte, sobre el plan de desescalada del Gobierno, Aguirre ha informado de que la Junta está preparando sus enmiendas pero «en conjunto la valoración es positiva».