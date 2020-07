El Gobierno tiene sobre la mesa subir el sueldo a los militares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este jueves que el estudio para un aumento de las retribuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas está «sobre la mesa» pero no se ha comprometido a que pueda realizarse a corto plazo.

Robles ha hecho estas declaraciones en una visita al Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, en la base de Torrejón de Ardoz, después de que cuatro asociaciones militares anunciaran movilizaciones en el mes de septiembre para exigir unas retribuciones «justas».

La ministra ha convocado a estas asociaciones a una reunión el próximo martes para abordar el asunto y escuchar sus reivindicaciones, pero ha reconocido que aún no puede garantizar que ese aumento retributivo pueda llevarse a cabo.

«Trabajaremos para que pueda haber incrementos. Está sobre la mesa pero no me atrevo a comprometerme en este momento», ha reconocido no sin antes asegurar que los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas son «lo más importante» para el Ministerio de Defensa y «se merecen todo».

En esta línea, ha anunciado que la próxima semana llevará al Consejo de Ministros la aprobación de la medalla que se concederá a los efectivos que han participado en la Operación Balmis de lucha contra el coronavirus.