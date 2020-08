Torra: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no será el Tribunal Supremo, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien «marque el calendario» de las próximas elecciones catalanas: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez», ha dicho.

En una entrevista en TV3, el presidente catalán ha dado por hecho que el tribunal le inhabilitará -«no espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación», ha apuntado-, pero ha rehusado concretar qué hará cuando esto suceda o si convocará elecciones antes.

Al ser preguntado por si «desobedecerá esa inhabilitación y se mantendrá en el cargo», ha afirmado: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga, pero a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna de las formas».

«No digo que esté desobedeciendo una sentencia -ha continuado-, lo que le digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto».

Torra ha defendido que convocará las elecciones «cuando sea mejor para el país», sin «necesariamente agotar la legislatura».

Eso sí, en caso de que sea inhabilitado, ha advertido de que «no podría entender que cualquier partido independentista presente a un candidato» alternativo para comandar la Generalitat.