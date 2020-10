El lado más íntimo de Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha mostrado su lado más íntimo en el programa 'Planeta Calleja', que se ha rodado en Mallorca.

En este sentido, ha desvelado que conoció a su mujer «en las fiestas del pueblo». «Nos conocimos en mi pueblo, ella tenía familia allí (...) Yo estudiaba medicina y ella periodismo, pero luego hizo una especialización en política y planificación de desarrollo y viajamos juntos a África (...). Desde que estamos en España nos vemos menos porque trabajamos en sitios diferentes y hay veces que la echo de menos».

Simón ha asegurado que sigue siendo la misma persona y ha precisado que tiene el mismo sueldo. Además, ha señalado que en su día dijo que no sería famoso hasta que Jesús Calleja no lo invitase a su programa. En este punto, ha añadido que su mujer le pide que no hable porque «la gente se gira solo con oírme hablar, reconocen mi voz».

Simón y su esposa tiene tres hijos. «Dos niños y una niña, de 23, 21 y casi 19 años»; estudian físicas, filosofía e ingeniería.

Polémicas vacaciones en Portugal

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado su malestar por las informaciones publicadas a raíz de sus vacaciones en Portugal. «Cuando me fui de vacaciones en agosto lo hice porque no podía más, era completamente inútil, ya no tenía capacidad de razonar ni de pensar, ya no me funcionaba bien la cabeza (...) En un equipo así hay que cogerse vacaciones se quiera o no porque se corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones».