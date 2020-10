Queman fotos del Rey y Sánchez en la manifestación contra su visita a Barcelona

Manifestantes independentistas han quemado este viernes fotografías de Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la manifestación de protesta por su presencia y coincidiendo con el momento en que el monarca presidía la entrega de premios del Barcelona New Economy Week (BNEW) en la estación de França.

La protesta convocada por los CDR en el Arc de Triomf, secundada por varios centenares de personas, se ha unido hasta donde ANC y Òmnium han convocado una cadena humana.

La cadena humana (en el que las personas guardan la distancia de seguridad y no se dan las manos) va desde Pla de Palau --donde está el cordón policial que impide acercarse a estación de Francia-- al Monumento de Colón, para «dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey».

Así han quemado manifestantes independentistas fotografías de Felipe VI y de Pedro Sánchez durante las protestas contra la visita del monarca a Barcelona https://t.co/zMXT1noURh pic.twitter.com/oWISLNsNse ? Europa Press (@europapress) October 9, 2020

Una de las fotos quemadas incluía el texto 'Irresponsables, provocadores, no respetando el confinamiento'.

Los manifestantes han estado separados del edificio por un fuerte dispositivo policial, con decenas de furgonetas antidisturbios que han blindado la estación y han cerrado otras calles del Born.

Llevaban banderas esteladas, además de algunas republicanas, y pancartas con el texto 'Catalunya no tiene rey', y han usado silbatos y gritado consignas independentistas y republicanas.

Asimismo, los manifestantes han lanzado pintura a las furgonetas antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que protegían la estación. La pintura ha manchado las furgonetas mientras los concentrados han gritado 'Fuera el Borbón', a unos 200 metros de la entrada a la estación.

Los Mossos d'Esquadra han identificado a varias personas en las protestas por la visita del rey a Barcelona, en que no ha habido detenidos ni incidentes pero sí momentos de tensión.

Según han informado fuentes policiales, en las protestas de esta mañana, en que han participado un millar de personas en Barcelona, no se han registrado detenciones, aunque sí han sido identificados más de una decena de independentistas.

Pese a que las protestas han discurrido con normalidad, un grupo de concentrados ha logrado entrar en la Estación de Francia, cuando el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya hacía rato que se habían ido y la Policía estaba desmontando el dispositivo con el que han blindado la zona.

Los Mossos, que durante unos minutos han cerrado las puertas de la estación, han identificado a algunos de los activistas que habían entrado al vestíbulo, de donde han acabado siendo expulsados.

También ha habido algún momento de tensión cuando dos manifestantes que iban con una bandera española en la zona de Pla de Palau han sido increpadas por independentistas, si bien entre ambos grupos ha permanecido en todo momento un amplio cordón policial.

Posteriormente, cuando los actos del rey en Barcelona ya habían finalizado, los Mossos han encapsulado e identificado en la zona de plaza de Cataluña a una docena de independentistas porque supuestamente habían cortado el tráfico en la Ronda de Sant Pere.