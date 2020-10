¿Cuándo entra en vigor el estado de alarma en Madrid?

El Gobierno ha decretado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario la declaración del estado de alarma en Madrid durante 15 días. Está previsto que la medida entre en vigor de forma inmediata, según señalan fuentes del Ejecutivo.

Las nuevas normas que contenga el real decreto que establece el estado de alarma, aprobado por el Consejo de Ministros, entran en vigor en el momento de publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación del BOE está prevista para las 15.00 horas de este viernes.

El estado de alarma tendrá una vigencia de 15 días, prorrogables si así lo autoriza el Congreso de los Diputados.

¿Se puede salir este viernes de Madrid?

A pesar de la anulación de las medidas impuestas por Sanidad que impedían la entrada y salida de los municipios afectados de la Comunidad de Madrid, Fernando Simón apeló ayer a la responsabilidad ciudadana de restringir las salidas.

Sin embargo, hasta que no se publique el BOE, no existe ninguna norma que evite que los ciudadanos puedan salir de la región. Una vez se publique el decreto no se podrá salir.