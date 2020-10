Casado anuncia que el PP votará 'no' a la moción contra Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves que el Grupo Popular votará «no» a la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, una iniciativa de «impostura» que les lleva a «perder el tiempo» en plena oleada de coronavirus. A su entender, Vox «es parte del bloque de la ruptura» con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

«Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa», ha proclamado Casado, en un duro discurso contra el partido de Santiago Abascal, al que ha acusado de «jugar al mismo juego» que Pedro Sánchez aunque «lo juegue al otro lado del campo».

Es más, Casado ha afirmado que Vox es «la derecha que más le gusta a la izquierda». «Hoy se censura a sí mismo», ha recalcado, para recriminar a Abascal sus ataques al PP, el partido en el que ha militado tantos años aunque «ya haya cambiado de chaqueta».

El líder del PP ha recalcado que Abascal ha hecho la «misma trampa» y cometido el «mismo fraude» que Pedro Sánchez porque ha puesto a los españoles en manos del actual Gobierno al rechazar la unión del centro-derecha antes de las elecciones. A su entender, ese comportamiento le hace «colaborador necesario» del Ejecutivo de Sánchez, «el peor en 40 años», al «regalarle» la victoria con la fragmentación electoral.

Tras asegurar que PP y Vox «no son equiparables» y son «muchas las diferencias», Casado ha confirmado que el Grupo Popular votará 'no' a su moción de censura. «Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio», ha aseverado.

Secretismo

El PP ha mantenido el secretismo sobre el sentido de su voto hasta el último minuto, pero el discurso «anti-europeo» y «anti-autonómico» que realizó este miércoles el líder de Vox llevó a la mayoría de los diputados 'populares' a pensar que Casado se decantaría por el «no».

A primera hora de este jueves, los diputados del PP aún no habían recibido una indicación expresa de la dirección del partido sobre qué tenían que votar en la moción. Con esta estrategia, Casado ha querido que toda la Cámara escuche su discurso hasta el final para lanzar a su partido como la «verdadera alternativa» al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, según fuentes 'populares'.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya dio pistas este miércoles sobre la posición del partido cuando, tras escuchar la intervención de Abascal, afirmó rotundo que esta moción de censura es una «tomadura de pelo» y que su «propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense». Además, tildó la iniciativa de «inoportuna» y «falsaria», y una «magnífica cortina de humo» para que no se hable de la «nefasta» gestión de Pedro Sánchez.

A lo largo de la primera jornada, las distintas intervenciones de Abascal desde la tribuna de oradores estuvieron repletas de llamadas a Pablo Casado para que apoye su moción de censura, llegando a recordar que su partido ha dado "el gobierno de tres autonomías», en alusión a Andalucía, Madrid y Murcia.

También Sánchez pidió a Casado que «corte con la ultraderecha» y vote 'no' a la moción de censura, advirtiéndole de que nunca logrará «apaciguar" a Vox. «Usted no es el beneficiario, sino el blanco de este ataque», espetó a Casado.

Es más, el presidente del Gobierno llegó a asegurar que si vota "no" podrán encontrar un espacio de entendimiento. «Si lo hace así, podremos encontrarnos y contribuir al necesario entendimiento que nos está pidiendo la sociedad», manifestó.

En las últimas semanas, la cúpula de PP ha desdeñado públicamente esta iniciativa de Vox alegando que no dan los números y que supone una «pérdida de tiempo» que podría dedicarse a hablar de los asuntos que realmente importan a los españoles.

El pasado lunes, en una conferencia de prensa, el propio Casado definió esta iniciativa como «una maniobra parlamentaria» que no preocupaba ni ocupaba a su partido. «Es un tema a mí no me importa nada y en el que no voy a gastar ni un solo minuto», proclamó.