Más de 130.000 firmas apoyan el manifiesto sobre el carácter vehicular del español

Más de 130.000 personas han mostrado ya su apoyo al manifiesto publicado en la plataforma «change.org» en defensa del carácter vehicular del idioma español, e impulsado por los dirigentes socialistas Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo

«El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece. El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles. Y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes», comienza el manifiesto, que a primera hora de la tarde contaba con el respaldo de 132.300 firmas.

Un texto que surge como respuesta a una enmienda propuesta y aprobada por PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre el contenido de la nueva ley de educación, LOMLOE, en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», una enmienda que, según los impulsores, «consagra un error histórico».

«Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir», añade el texto.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que «cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular, pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer», explican.

Por otra parte, el manifiesto afirma que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».

En este sentido, los firmantes cuestionan las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

Los independentistas han declarado: «No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular».

«Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones»

Por todo ello, los abajo firmantes reclaman finalmente «que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución».