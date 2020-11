Arrimadas, sobre los presupuestos: «Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o el PSOE moderado»

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido de que al presidente Pedro Sánchez le ha llegado el momento de elegir sus apoyos, entre Bildu y ERC o Ciudadanos: «Vamos a ver si en el Gobierno manda (Pablo) Iglesias (el líder de Podemos) o el PSOE moderado». Así lo asegura Arrimadas en una entrevista que este domingo publica La Vanguardia, en la que sostiene que Bildu «no se puede comparar con Vox ni con ningún otro partido», al tiempo que pide que no haya «privilegios» con los presos del procés y denuncia que «estos señores del procés viven muy bien».

Al ser preguntada por si Ciudadanos está más cerca del sí o del no a los Presupuestos, Arrimadas señala que «la pregunta es dónde está Sánchez, ¿más cerca de Bildu o de Ciudadanos?». «Hemos demostrado que somos un partido serio, de Gobierno, pero Sánchez debe decidir si quiere que el futuro de España dependa de Bildu y Rufián o de Cs. Hay dos vías. La moderada o la radical», apunta.

Por este motivo, sobre la posibilidad de si se plantearían una abstención, deja claro que «es imposible tener al mismo tiempo la radicalidad de Bildu y ERC y la moderación de Cs. A Sánchez le ha llegado el momento de elegir».

«Si Sánchez elige a Bildu y ERC habremos conseguido algo muy importante: dejar claro a la gente que si no pacta con moderados es porque no quiere. Eso también es un servicio a España», argumenta la presidenta de Ciudadanos, que agrega: «vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o manda la parte moderada del PSOE. Y lo van a ver todos los españoles. Es la grandeza de este momento».

«¿Qué debilita más a Podemos? Que haya alternativa de Cs, Vox y el PP refuerza el Frankenstein porque son la antítesis de derechas que Podemos necesita tener enfrente para justificarse. Por eso Iglesias está deseando que Cs salga de la ecuación. Pero quien decide al final de verdad es Sánchez. Y si gana la partida Iglesias, todos los votantes moderados del PSOE lo van a ver», insiste.

En la entrevista, Arrimadas asegura además que la incompatibilidad de Cs respecto a Bildu es por «dos vías: la económica y la de los principios y los valores. Se tienen que cumplir condiciones como la retirada de la enmienda a la ley de educación sobre el catalán».

Al ser preguntada por su relación con Vox, Arrimadas alega que Ciudadanos gobierna con PP o con el PSOE: «lo que me escandaliza es que el PSOE esté normalizando pactar con Bildu».

Sobre el hecho de que Cs asuma los votos de Vox en algunas autonomías, sostiene que no se puede comparar: «para mí, Bildu no se compara con ningún otro partido. Lo importante es no ceder ni en tus principios ni en tus valores».

De cara a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, Arrimadas remarca que le gustaría una candidatura constitucionalista: «tenemos una oportunidad de hacer por primera vez un gobierno moderado, transversal y constitucionalista de Cs, PP y PSC y con personas de la sociedad civil. Cataluña no necesita ni un segundo procés ni un tercer tripartito».

Arrimadas revela que están en conversaciones para avanzar en este proyecto, aunque «el PSC tiene que elegir también en Cataluña entre el radicalismo de los partidos del procés o la moderación de los constitucionalistas».

Sobre los presos del procés, denuncia que «por supuesto» gozan de privilegios, por lo que pide que se les aplique el mismo criterio que a cualquier otro interno.

«Será un privilegio si les sacan antes de lo que les toca. Es que estos señores del procés viven muy bien, y los que están en esta situación pueden vivir mejor que otros que están en la cárcel. Y Torra, que no vaya de represaliado, con un sueldo de ciento y pico mil euros y unas pagas vitalicias de un dineral...», denuncia.

Sobre las investigaciones de la Fiscalía al rey emérito Juan Carlos I, asegura que ella defiende a Felipe VI: «creo que está haciendo una buena labor, pero respecto al rey emérito respetaremos el trabajo de la justicia y que se sepa lo que hay».