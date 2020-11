Pedro Cavadas, sobre la vacuna covid-19: «Si queremos algo rápido hay que aceptar que aparecerán síntomas adversos»

No han sido ni una ni dos las veces en las que el cirujano Pedro Cavadas se ha manifestado sobre la pandemia del coronavirus. Lo hizo al principio de la pandemia para advertir de la que se venía, y no le faltaron críticas, y también tiempo después para criticar la gestión que el Gobierno de España ha hecho de la crisis sanitaria. Ahora cuando el mundo se aferra a las buenas noticias que llegan desde las farmacéuticas sobre el avance de las vacunas contra la COVID-19, el médico vuelve a alertar de la excesiva euforia del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los planes de vacunación y la efectiva de éstas a corto o medio plazo. En ABC, Cavadas advierte: «Una vacuna en Fase 3 quiere decir que se está empezando para tener una vacuna dentro de unos años».

En este punto, el cirujano ha asegurado que «si queremos algo seguro pasará mucho tiempo. Si queremos algo rápido habrá que aceptar que van a aparecer síntomas adversos».

El Gobierno ya ha diseñado sus planes de vacunación y a principios de año se podría estar ya vacunando a la población más vulnerable. Cavadas no lo ve claro: «La realidad es que una vacuna para que esté, siendo realista, antes de un par de años no me la creo».