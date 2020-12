«El mejor regalo es cuidarnos», campaña de Sanidad por una Navidad sin riesgo

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una campaña de concienciación para frenar el avance del virus durante las fiestas navideñas bajo el lema «el mejor regalo es cuidarnos».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha presentado este lunes la campaña, en la que se llama a la responsabilidad ciudadana en una Navidad que va a ser distinta, pero en la que serán más necesarias que nunca la solidaridad, el cuidado y la generosidad. «Serán unas fiestas distintas a las que estamos acostumbrados a celebrar. (...) Celebraremos la Navidad, claro que sí, pero a celebraremos de forma distinta», ha reconocido Illa, quien ha pedido que se utilice mascarilla también en las reuniones familiares.

El anuncio de Sanidad muestra a una familia que se reúne para celebrar la Navidad y extrema las medidas de seguridad: en el anuncio mascarilla, distancia y lavado de manos son compatibles con el afecto y el cariño.

El ministro ha incidido en que la evolución de la pandemia está siendo favorable en las últimas semanas, pero aún a mucha distancia de alcanzar la incidencia de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Por ello, una vez más, Illa ha apelado a la responsabilidad y la solidaridad ciudadanas porque «cuidarnos es el mejor regalo de esta navidad» y no se puede dilapidar lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido en las últimas semanas.

En ese sentido, la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio ha insistido en que no va a ser una Navidad cualquiera y ha solicitado que se innove a la hora de celebrarla con paseos, encuentros en los parques o videollamadas, ya que es notorio que la transmisión del virus se produce principalmente en lugares cerrados.

Además, mientras se come y se bebe ese riesgo aumenta porque no se lleva mascarilla.

Aparicio es consciente de que 2020 está siendo un año muy duro, pero a pesar del cansancio ha alertado de que es necesario mantener la firme voluntad de vencer al virus y no bajar la guardia.

«Tenemos una tarea común: evitar el repunte de casos», ha añadido.

La campaña publicitaria, que se emitirá en medios de comunicación, redes sociales y marquesinas, llama a seguir las recomendaciones sanitarias también durante las fiestas navideñas.

Lavado de manos, limitación de contactos sociales, distancia de seguridad, aire libre, ventilación, uso de mascarilla y quedarse en casa si hay síntomas, diagnóstico positivo o si se ha estado en contacto con una persona infectada siguen siendo «claves».