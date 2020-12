Sánchez avisa de que endurecerá aún más el plan de Navidad si es necesario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar la evolución de la pandemia del coronavirus en España tras dos meses de la aprobación del decreto de Estado de Alarma y a las puertas de la Navidad. Sánchez ha reconocido que «si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa dura de que el Gobierno lo pedirá a las comunidades autónomas. No tiremos todo por la borda, no abramos la puerta a una tercera ola».

El presidente ha asegurado que el país lleva cinco semanas reduciendo la incidencia, pese a que en los últimos días «hay un preocupante aumento de casos» en algunas comunidades autónomas y ha dicho que España, en comparación con otros país, tiene unos buenos datos, aunque «nadie está libre del repunte».

Sobre el estado de alarma, que centra el inicio de su comparecencia, Sánchez ha dicho que «podemos afirmar que la herramienta funciona, está salvando vidas, empresas y empleo».

Sánchez ha dicho que nos acercamos a una tercera etapa esperanzadora, «el principio del fin, marcado por las vacunas». «Hemos sufrido mucho durante meses hasta llegar aquí», ha afirmado y ha recordado que a España le corresponde el 10% de las dosis de vacunas que está contratando Europa.

Plan de vacunación

Ha recordado el presidente del Gobierno que España, junto a Alemania, son los dos países que tienen ya preparado un plan de vacunación completo que garantiza que todos los grupos prioritarios tengan acceso a la vacuna. La primera etapa se vacunará los residentes y personal sanitarios e independientes no institucionalizados. Tras la segunda etapa de vacunación, a finales de mayo o junio, Sánchez ha asegurado que estarán cubiertos entre 15 y 20 millones de españoles. En la tercera etapa se irán cubriendo otros grupos de población.

En esta comparecencia prenavideña en el Congreso, Sánchez ha alertado: «Nos quedan por delante meses duros, determinantes. Disfrutemos de la Navidad en casa, salgamos sólo para lo imprescindible. Minimicemos los contactos. En estas Navidades se define si evitamos la tercera ola».

«España va a avanzar, como ha hecho en tantas ocasiones. Empezamos a ver la luz al final del túnel, el principio del fin de esta emergencia sanitaria. Vamos a salir adelante unidos, de la mano de nuestros socios europeo», ha concluido.

Críticas al PP

Sánchez ha aprovechado su comparecencia para reprochar a la oposición, en clara alusión al PP, su «voluntad destructora», y para pedirles que reconsideren «con honestidad» su postura de rechazo a las medidas que impulsa el Ejecutivo para frenar la pandemia del coronavirus, y que arrimen el hombro «en favor de la recuperación de su país».

En todo caso, Sánchez ha vaticinado que, a pesar de esa actitud, la legislatura será «larga y fructífera», gracias a la capacidad de las «distintas» fuerzas parlamentarias -«muy distintas»- que conforman la «mayoría plural» que sí está respaldando al Gobierno para hacer frente a la crisis, por ejemplo, mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«Gracias a todos los grupos que han hecho posible ese avance social y esa respuesta a la emergencia sanitaria», ha afirmado durante el Pleno del Congreso para dar cuenta del estado de alarma y de los últimos Consejos Europeos, dirigiéndose a las formaciones que apoyaron las cuentas públicas --ERC, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC, además de PSOE y Unidas Podemos--.

A este respecto, Sánchez ha celebrado «con orgullo» que las cuentas públicas para 2021 vayan a ser aprobadas «con una pluralidad de apoyos que representan el fruto de la unidad de acuerdos de la mayoría».

«El año 2020 ha cambiado el mundo y ha cambiado Europa y nos ha cambiado a nosotros», ha afirmado, al tiempo que ha añadido que, sin embargo, no ha cambiado «muchos valores» y «certezas» que se «han demostrado más valiosas», como la necesidad de «un país unido en su resistencia y su determinación».

Una de esas certezas es, según el presidente, la de «haber superado por fin» la situación de «bloqueo e inacción» que suponía, a su juicio, el anterior gobierno del PP, y a la que «nunca más» hay que «regresar». «A pesar de la voluntad destructiva de algunos hemos conseguido activar la pluralidad de esta cámara en una dirección constructiva», ha ensalzado.

«Nos quedan enormes desafíos y toda una legislatura para abordarlos; una legislatura larga y fructífera, por la capacidad de distintas fuerzas, muy distintas, para compartir el deseo unánime de sacar adelante nuestras sociedades. Y lo vamos a hacer», ha garantizado.

Un año de la investidura

Sánchez ha comenzado su intervención recordando que en pocos días se cumplirá un año del debate que le dio la investidura y, en este sentido, ha manifestado que sigue decidido ha abordar las tareas y transformaciones con las que se comprometió, a las que en este tiempo se ha sumado una nueva y más urgente, como es la de hacer frente a la pandemia.

Para ello, el presidente ha reivindicado que «nunca como ahora» ha sido más importante buscar la unidad de todos los actores políticos y sociales y de la ciudadanía, para frenar la pandemia y también para «atender las transformaciones que han sido desatendidas durante años» cuando el PP estaba en el Gobierno.

«Dejar atrás populismos reaccionarios»

En este punto, ha defendido la necesidad de «dejar atrás los populismos reaccionarios que corresponden al neolítico y no al siglo XXI», antes de pasar a dar las gracias a la «mayoría plural» que está «apoyando las acciones del Gobierno para hacer avanzar a España», mediante la aprobación de los Presupuestos o del estado de alarma.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado esta herramienta como la que se ha demostrado más «eficaz» para combatir la pandemia, a pesar de las críticas que ha recibido. «El estado de alarma funciona», ha sentenciado.

Además, ha aprovechado para asegurar que esa eficacia del estado de alarma supone «un logro más de la Constitución» que regula su implementación y «una prueba más» de la «vigencia» y la «fortaleza» de la Carta Magna.

«Humildad del Gobierno»

Asimismo, ha defendido la gestión que ha realizado el Ejecutivo en estos diez meses de pandemia, lo que ha despertado las quejas de los diputados de la oposición presentes en el Hemiciclo, al afirmar que la primera de las lecciones que deja la crisis sanitarias es que todos los gobiernos deben ser «humildes». «¿Qué humildad?», se ha escuchado desde la bancada 'popular'.

«Sí, humildes. Y no podemos bajar la guardia», ha respondido Sánchez, después de que minutos antes avisara de que el Gobierno no va a dudar en endurecer el plan de medidas para hacer frente a la pandemia en Navidad si el «preocupante» aumento de los contagios continúa creciendo.

A continuación, ha insistido en que la segunda lección es que, con «aciertos» y errores», se ha demostrado que «el estado de alarma funciona», y que «la estrategia estatal» que ha impulsado el Gobierno «está salvando vidas, empleos y empresas».

«La tercera lección es que quienes han cuestionado sistemáticamente el estado de alarma, tanto en la primera como en la segunda fase, deberían reconsiderar su postura con honestidad y arrimar el hombro en favor de la recuperación de su país», ha apostillado.

Sánchez también ha dedicado parte de su discurso a detallar el plan de vacunación que se pondrá en marcha en enero con la llegada de las primeras vacunas, así como los fondos europeos y algunas de las medidas desplegadas para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

«Es hora de avanzar hacia la España que nos merecemos. Es lo que la sociedad desea, lo que los españoles reclaman y lo que todos se merecen», ha concluido el presidente.