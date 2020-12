El Gobierno da vía libre a las comunidades para restringir los viajes en Navidad

El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las autonomías la aplicación de medidas y criterios «más restrictivos» de cara a las fiestas navideñas ante el repunte de los casos. Salvador Illla ha asegurado que las comunidades tienen vía libre para «limitar» la movilidad y los viajes durante las fiestas.

«Se mantiene el plan de Navidad que se resume en una línea: 'En Navidad nos quedamos en casa'», ha dicho Illa. Tras el acuerdo en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno autoriza a las comunidades que consideren oportuno por razón de su situación epidemiológica a reducir la cifra de comensales y anticipar el toque de queda. En Baleares, que se encuentra en alerta máxima, el Ejecutivo ya ha limitado las reuniones a 6 personas y mantiene el toque de queda los días festivos a las 22 horas.

«En España presentamos una incidencia acumulada de casos diagnosticados por un periodo de 14 días 201 casos por cada 100.000 habitantes, por lo tanto seguimos creciendo, la ocupación hospitalaria es del 9,2% y una tasa de ocupación de UCIS del 20,5%», ha explicado Illa. «Estos incrementos se producen antes de las fiestas navideñas y todos hemos compartido la reflexión de que hay que tomar medidas en todas las comunidades donde se ha incrementado la incidencia, creo que son ocho». «Hay que tomar decisiones rápidamente, ágilmente, de acuerdo con el marco legal del estado de alarma y el marco de respuesta que acordamos el 22 de octubre», ha asegurado el ministro.

Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que va a repartir entre el 16 y 17 de diciembre siete millones de mascarillas a las entidades locales como apoyo a los colectivos más vulnerables y 9,9 para organizaciones no gubernamentales como Cáritas, SERMI, y Cruz Roja. «De nosotros depende seguir en la buena dirección. El virus no está derrotado. No no podemos caer en un optimismo por las ganas que tenemos de que pase esta maldita pandemia», ha afirmado Darias.

«Necesitamos que estas medidas vengan acompañadas de un comportamiento responsable de la ciudadanía, tenemos que incidir en que podemos hacer cada uno para impedir la propagación. No podemos permitir que el virus del covid vuelva a su escalada como está sucediendo de nuevo. Estas Navidades solo cabe que las pasemos de una manera diferente porque el objetivo compartido tiene que seguir siendo tener muchas Navidades más», ha pedido la ministra.