Illa: «No hay previstas sanciones para quien no acuda a vacunarse»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que «no hay prevista ninguna sanción para un ciudadano que sea citado y no pueda acudir» al proceso de vacunación, que arrancará en España el domingo 27 de diciembre.

Sobre las restricciones en la Comunidad Valenciana durante la Navidad, que acaban de ser endurecidas por la Generalitat, Illa ha dicho: «La situación de la pandemia no es igual en Valencia, que en Canarias o que en Galicia».

Y a la pregunta de si tiene previsto viajar en Navidad para reunirse con su familia, ha afirmado: «Voy a respetar las normas que se dicten, si puedo ir a Barcelona, me gustaría pasar la Navidad con mi mujer y mi hija. Por lo que he visto hoy es factible, pero si no fuera posible, me adaptaría a la situación y no lo haría».