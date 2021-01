Podemos pide que Illa deje Sanidad tras ser designado candidato del PSC

Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición junto con el PSOE, se ha unido a través de su diputado Juantxo López de Uralde a la petición que este lunes han realizado el PP, Vox y Ciudadanos (Cs) para que Salvador Illa deje el Ministerio de Sanidad tras su designación como candidato del PSC para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, al considerar todos que es incompatible con la gestión para hacer frente a la pandemia de covid-19 en plena campaña de vacunación.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, ha señalado que el ministro de Sanidad debe abandonar el cargo tras anunciar su candidatura y no esperar a que se inicie la campaña de manera oficial. «En las circunstancias actuales, el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia», ha defendido en declaraciones a Radio Vitoria.

«No me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las catalanas en este caso, porque tiene perfecto derecho a ser candidato, pero en las circunstancias actuales el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia», ha remarcado el diputado morado, que ha lamentado que la vacunación vaya «muy lenta» al entender que es «incomprensible» que no haya inyecciones durante los fines de semana, cuando se trata de «evitar muertes».

López de Uralde ha defendido que al frente de Sanidad debe estar alguien que «afronte al cien por cien la lucha contra la pandemia». «Estamos acostumbrados a campañas largas y aunque los comicios sean en febrero ya sabemos que, desde que se anuncian unas elecciones, todo el mundo se pone en modo precampaña. Por ello, Illa debe dejar el Ministerio y dedicarse a ser candidato», ha insistido.

PP: «UTILIZA EL CARGO PARA PROMOCIONARSE»

En un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido a los medios con un 'sí' al ser preguntado si Salvador Illa debe dejar el Ministerio de Sanidad. Ambos han participado en un acto previo al día de Reyes junto con la asociación 'Ni un niño sin juguetes'.

Casado, que ha pedido «equidad y eficacia» en el reparto de las vacunas, como previamente había hecho Ayuso, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que «esté en lo que tiene que estar, en salvar vidas y no en hacer campaña».

Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha instado a Salvador Illa a que dimita tras ser candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat. «No se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido», ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación tras aludir a una tercera ola y el comienzo del proceso de vacunación.

«No se puede utilizar un cargo como el de ministro de Sanidad para promocionarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat», ha continuado Almeida, que ha valorado la salida de Illa como una cuestión de sentido común. «Su permanencia lo único que implica es que quiere la promoción para aumentar su expectativa de voto», ha manifestado.

Almeida se ha sorprendido de que Illa, «en un ejercicio de honradez», no haya presentado aún su dimisión. El también portavoz del PP considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cree que el ministro estuviera realizando una gran labor» porque, si así fuera, le mantendría en el cargo y no lo mandaría a Cataluña.

VOX: DEBERÍA HABER DIMITIDO HACE MESES

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha subrayado este lunes que el ministro de Sanidad debería haber dimitido «hace meses» de su cargo por la gestión sanitaria, y no ahora que es candidato del PSC en las elecciones catalanas.

«A diferencia de otros partidos, nosotros lo tenemos muy claro. El señor Illa no debería ser ministro desde hace meses y queremos que deje de serlo ya», ha manifestado Buxadé en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox.

Vox ha advertido que debe ser el PSOE el que cubra todos los viajes que el ministro Illa realice a Cataluña para participar de los distintos actos de campaña que organice el PSC, y no «vuelva a confundir el partido, el Gobierno y el Estado». «Por supuesto que todos los gastos deben ir a cargo del Partido Socialista, aunque desconocemos de dónde sacarán el dinero porque afiliados, por supuesto, que no tienen», ha dicho.

CS: MINISTRO A TIEMPO PARCIAL CON TERCERA OLA

Por Ciudadanos ha sido su presidenta, Inés Arrimadas, quien ha pedido a Salvador Illa que dimita ya si quiere ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, argumentando que no puede ser ministro de Sanidad «a tiempo parcial» mientras afronta una tercera ola de contagios del coronavirus y aplica el plan de vacunación.

«Si quieres ser candidato, dejas de ser ya ministro», porque «no se puede ser ministro a tiempo parcial cuando te deje ratitos la campaña», ha indicado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, añadiendo que si Illa sigue compatibilizando ambas funciones, el Ministerio de Sanidad tendrá que poner un cartel que diga «cerrado por campaña».

Arrimadas también ha reprochado a Illa que un día antes de anunciar que se presentaría a los comicios lo negara, pese a que era algo que se estaba planeando desde hace meses: «La mentira o el oportunismo no pueden ser una buena carta de presentación».

En su opinión, Illa y el PSC «van a mentir», también cuando aseguren que no buscan gobernar Cataluña junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). «Dicen que no van a pactar con ERC, pero es que ya pactan con Esquerra y con Junts per Catalunya» (JxCat), ha afirmado. «Que los socialistas «van a hacer un tripartito y pactar con los independentistas es de cajón y lo sabemos todos los catalanes», ha insistido.