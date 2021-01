Las primeras dosis de la vacuna de Moderna llegarán a España a finales de la próxima semana

Las primeras dosis de la vacuna de Moderna contra el Covid-19 llegarán a España a finales de la semana que viene y se espera que en unas seis semanas se reciban unas 600.000 dosis, según ha informado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Este anuncio se produce después de que el miércoles la Comisión Europea haya autorizado este miércoles el uso de la vacuna de Moderna en la Unión Europea, por lo que será la segunda que se administre en el Viejo Continente siguiendo a la de Pfizer y BioNTech que se aprobó el día 21 de diciembre.

«Es una noticia muy positiva. En los próximos siete o diez días empezaríamos a tener dosis de esta vacuna y la previsión, según nos ha informado la compañía Moderna, es que en las próximas seis semanas recibiremos unas 600.000 dosis de esta vacuna», ha detallado Illa.

La vacuna, según ha explicado el ministro de Sanidad, van a llegar a un almacén central del Ministerio y se distribuirá de forma equitativa a las comunidades autónomas.

Además, Illa ha comentado que la vacuna de Moderna tiene unas características de conservación diferentes a la desarrollada por Pfizer y BioNTech, de la que este lunes se recibirán nuevas dosis, que hace que la distribución sea «menos compleja».

«Es una vacuna que tiene la misma tecnología que la primera, de ARN mensajero, y que cuenta con un nivel de seguridad y eficacia muy similar», ha destacado, para recordar que la fase final de elaboración de la vacuna de Moderna se realiza en España.

En este sentido, el ministro de Sanidad ha asegurado que la llegada de la segunda vacuna contra el coronavirus «no altera» el plan de vacunación aprobado en España porque ya se contemplaba la adquisición, por parte de la Unión Europea, de siete vacunas.

Dicho esto, Illa ha insistido en que la previsión que maneja el Gobierno es que en los meses de mayo o junio ya haya 15 o 20 millones de españoles vacunados y que en verano el 70 por ciento de la ciudadanía ya esté inmunizada.

«Vamos a ir adquiriendo velocidad de crucero. Ahora vamos a recibir nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, vamos a empezar a suministrar la vacuna de Moderna y hay otras que están en revisión por parte de la Agencia Europea del Medicamento, por lo que creemos que en verano podremos alcanzar la muy relevante cifra del 70 por ciento de la población vacunada», ha recalcado Illa.

Ahora bien, el ministro no ha querido pronunciarse sobre la velocidad en la administración de la vacuna contra el coronavirus en las comunidades autónomas, señalando que el Gobierno «no va hacer un ranking» ya que considera que todas la están administrando «lo antes posible» y con criterios de «seguridad y eficacia».

«Conozco el trabajo que se está realizando y en pocos días adquiriremos una velocidad de crucero. Esto es una carrera de fondo, no un sprint y el objetivo es ponerse en marcha para hacer una carrera de fondo que va a durar meses», ha enfatizado.

Finalmente, y tras recordar que se está vacunando a los grupos prioritarios que han aconsejado los expertos, Illa ha insistido en que España no es partidaria de retrasar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, ya que la inmunidad no se adquiere hasta días después de haberla recibido.