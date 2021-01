Las comunidades endurecen sus medidas para frenar la tercera ola

Las comunidades autónomas han endurecido sus medidas para tratar de frenar la tercera ola de coronavirus que aboca al país a «semanas duras», tal y como ha reconocido este viernes el Ejecutivo, que ha valorado la contundencia de las regiones frente al aumento de contagios.

Con los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad hay ocho autonomías con una incidencia acumulada de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes -la media nacional es de 321- y cuatro de ellas superan los 400 contagios: Extremadura (716,58), Baleares (529,29), Madrid (452,19) y Cataluña (411,47).

El resto de comunidades con una incidencia mayor de 300 casos por cada 100.000 habitantes son Castilla-La Mancha (397,62), Comunidad Valenciana (343,74), La Rioja (385,73) y Melilla (305,25).

Ante esta situación, las autonomías han anunciado y adoptado nuevas restricciones para poder frenar una tercera ola ante la que el Ejecutivo ha pedido reducir al máximo la movilidad y los contactos.

Principales medidas de las comunidades:



ANDALUCÍA

Vuelve al cierre perimetral de la comunidad y al toque de queda desde las diez de la noche y hasta las seis de la mañana desde la próxima madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta el 25 de enero.

La movilidad entre las ocho provincias andaluzas se mantendrá «de momento» y será revisada de manera continua.



ARAGÓN

Retrocedió a partir de la medianoche del lunes al nivel de alerta 3 agravada. Todos los establecimientos no esenciales deben cerrar a las 20:00 horas, lo que afecta al comercio y a la hostelería, y el aforo máximo para consumo se reduce al 30 por ciento en el interior de los establecimientos y al 50 por ciento en las terrazas.



ASTURIAS

El horario del cierre de bares es a las 23:00 horas y sigue el confinamiento perimetral de la comunidad.



BALEARES

La comunidad aseguró ayer que tomaría medidas «realmente contundentes» en los próximos días si continuaba el aumento de la covid-19, así hoy ha decidido el cierre durante dos semanas a partir del martes próximo de bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios de Mallorca, una media que no afectará por ahora al resto de las Baleares.



CANARIAS

Tenerife mantiene el nivel 3 y las mismas restricciones y limitaciones que tenía hasta hora, tanto en lo relativo a la entrada y salida de la isla, el toque de queda y el resto de medidas ya adoptadas. El nivel 2 de La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote supone un toque de queda de 23:00 a 6:00 horas, una reducción en el aforo de no convivientes desde los 6 actuales a 4 personas, cifra que se mantiene en la hostelería y en la práctica deportiva en grupo, mientras que el aforo del transporte público es del 50 por ciento. El nivel 1 de El Hierro, La Palma y Fuerteventura conlleva un toque de queda de 24:00 a 6:00 horas y un aforo de seis personas en los casos antes mencionados. El Gobierno canario ha acordado este viernes prolongar hasta el día 17 el control de pruebas covid para los viajeros procedentes de otros lugares de España que lleguen por vía marítima o aérea.



GALICIA

Galicia seguirá cerrada perimetralmente durante todo el mes de enero, especialmente para controlar la movilidad con el norte de Portugal. De sus siete ciudades más importantes, solo Lugo disfrutará movilidad. Además, la Xunta ha decidido blindar las residencias de ancianos mientras sigue el proceso de vacunación, de forma que los residentes solo podrán ser visitados por un familiar (siempre el mismo) una vez a la semana.



CANTABRIA

En la actualidad y hasta el 15 de enero está cerrado el interior de los locales de hostelería, además del toque de queda entre las 22 horas y las 6 horas y el máximo de personas en reuniones es de seis.



CASTILLA Y LEÓN

La comunidad ha tomado nuevas medidas restrictivas ante el avance de la covid, que incluyen el cierre perimetral mientras dure el estado de alarma y limitaciones, desde el domingo y durante 14 días, en la hostelería de las provincias de Ávila, Segovia y Palencia.

Desde el diez de enero los locales en interior de estas tres provincias deberán estar cerrados, excepto para servicio a domicilio o en terrazas -no se incluyen las peceras-, al igual que las grandes superficies comerciales, instalaciones deportivas y salas de apuestas y bingos, que estarán clausuradas durante las próximas dos semanas.



CASTILLA-LA MANCHA

Desde ayer ha vuelto al confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma, de la que solo se podrá entrar y salir por alguno de los motivos previstos en el decreto del estado de alarma. El toque de queda estará vigente entre las doce la noche y las seis de la mañana e igualmente se limita la permanencia de grupos en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo convivientes. La Consejería de Sanidad ha decretado medidas especiales de nivel 3 en Ontur (Albacete) y ha prorrogado, durante 10 días, las que medidas de este mismo nivel que se están aplicando en los también municipios albaceteños de La Roda y Caudete.



CATALUÑA

El lunes decidió establecer un confinamiento municipal a partir de ayer jueves y hasta el 18 de enero, así como cerrar los centros comerciales y los gimnasios. Los comercios no esenciales quedan cerrados los fines de semana y, entre semana, pueden abrir aquellos que tengan menos de 400 metros cuadrados de superficie. La restauración se mantiene como hasta ahora -con franjas horarias para servir solo durante las comidas y desayunos-, al igual que la cultura -con restricciones de aforo-.



COMUNIDAD DE MADRID

Ha limitado la movilidad durante 14 días en 23 nuevas zonas básicas de salud y nueve localidades a partir del próximo lunes, que se suman a las 18 áreas y 5 municipios que ya tenían restricciones desde comienzos de semana. Así, ampliará a 41 zonas básicas de salud y 14 localidades las restricciones a la movilidad para frenar la expansión del coronavirus, que dejarán a más de 1,2 millones de madrileños confinados, el 18,3 % de la población donde se concentra el 25 % de los contagios por covid-19 de la región.

Los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y el distrito de Barajas en Madrid capital quedarán confinados al completo con las nuevas restricciones. Además, comenzará el próximo martes 12 de enero con la campaña de test antigénicos a jóvenes de 18 a 29 años (universitarios y no universitarios) sin síntomas de coronavirus en siete puntos de los campus de universidades públicas de la región. El gobierno regional no se plantea imponer más restricciones al sector de la hostelería y la restauración, a pesar de que la mayor transmisión se está produciendo en los espacios cerrados.



COMUNIDAD VALENCIANA

Desde ayer se ha adelantado el toque de queda a las 22:00 horas y se ha cerrado la hostelería a partir de las cinco de tarde. Se ha prorrogado el confinamiento perimetral de la región hasta final de mes y se han aislado 26 municipios durante 14 días. Las nuevas medidas contra la pandemia, que regirán hasta al menos el 31 de enero, incluyen la limitación a un máximo de cuatro personas en las mesas de los locales de hostelería y a seis personas no convivientes en los espacios públicos.



EXTREMADURA

El Gobierno extremeño ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, medidas que entraron ayer en vigor y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días. El cierre de la hostelería y el comercio minorista hasta el 14 de enero afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria. En estos municipios también se han cerrado cierran los locales de apuestas, los espectáculos taurinos, los parques de ocio y las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Además, han quedado prohibidas a nivel regional las actividades deportivas no regladas de carácter aficionado y las visitas a las residencias de mayores durante la vacunación.



MURCIA

22 municipios están cerrados, entre ellos la capital y las otras tres poblaciones de más de 50.000 habitantes (Cartagena, Lorca y Molina de Segura) ante la situación de «riesgo extremo» por el nivel de contagios. También se adelanta de las 23.00 a las 22.00 horas del toque de queda en toda la comunidad, y se cerrarán el interior de bares y restaurantes y se reduce al 50 por ciento del aforo de las tiendas en los 22 municipios afectados.

Junto a Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura se encuentran en esta situación las poblaciones de Albudeite, Los Alcázares, Alguazas, Archena, Ceutí, Cieza, Fortuna, Jumilla, Lorquí, Moratalla, Mula, San Pedro del Pinatar, Santomera, Las Torres de Cotillas, La Unión, Villanueva del Segura y Yecla.



NAVARRA

Mantiene las fronteras de la comunidad cerradas, el toque de queda fijado a las 23:00 horas y los grupos limitados a seis personas.



PAÍS VASCO

Ha decidido, por el momento, continuar con las restricciones vigentes al no ver «signos de alarma extraordinaria», aunque las revisará este viernes para evaluar la evolución de la pandemia. De este modo, se mantiene el toque de queda a las 22:00 horas, permanecen las reuniones limitadas a seis personas y sigue el cierre perimetral comunitario con derecho a moverse entre municipios y provincias vascas.



LA RIOJA

Cierre perimetral de la región hasta al menos hasta el 15 de enero y ha adelantado una hora el toque de queda hasta el 31 de enero, con lo que la movilidad nocturna esta limitada desde las diez de la noche hasta las cinco de la madrugada. Además, hasta final de mes las reuniones solo podrán ser de cuatro personas que no sean convivientes.

También se han tomado medidas como determinar que las zonas comunes de centros comerciales solo sean de tránsito, restringir al 30 por ciento el aforo en gimnasios y piscinas, prohibir la actividad de casas de apuestas y cerrar los vestuarios de todas las instalaciones deportivas.



CEUTA

Desde el domingo y hasta el 31 de enero, la ciudad autónoma vuelve al cierre perimetral y a las restricciones, al terminar el periodo excepcional de las navidades, de forma que, entre otras limitaciones, se restringe la movilidad nocturna entre las 22.00 y las 06.00 horas.



MELILLA

Con restricciones para viajar a la Península, en esta ciudad los grupos quedan limitados a un máximo de cuatro personas.