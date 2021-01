Aparece bajo la nieve el cadáver de un hombre en una calle de Madrid

El cuerpo de un hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, ha aparecido este sábado a la altura del número 25 de la calle Arganda, en el distrito de Arganzuela, han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Los servicios de Emergencias han confirmado el fallecimiento aunque no han podido asegurar las causas. En todo caso, la víctima no presentaba signos de violencia. Las mismas fuentes han asegurado que la víctima no estaba cubierta por la nieve ni presentaba signos compatibles con la hipotermia.

El cuerpo se ha encontrado en la calle, donde tenía sus enseres. Estaba cubierto con cartones y plásticos para protegerse del frío. El cadáver ha sido hallado en un recodo de la calle, junto a un voladizo.

Hace exactamente una semana, con el estallido de la borrasca 'Filomena', apareció el cadáver de un hombre de 73 años en la conocida popularmente como Plaza de la Palmera, en la calle General Ricardos esquina con Nuestra Señora de la Luz, en Carabanchel, después de que se desplomase en el suelo al sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Con el comienzo de la borrasca otro cadáver fue encontrado, en este caso en el municipio de Zarzalejo. Se encontraba sepultado por la nieve. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refería días atrás a otro cuerpo sin vida encontrado en un banco de la calle aunque sin precisar el municipio.