El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende el aplazamiento de las elecciones

La Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado suspender de forma cautelar y provisional el aplazamiento de las elecciones al Parlament, y mantiene en vigor la fecha del 14 de febrero.

Lo ha hecho al estimar las medidas cautelarísimas solicitadas en una demanda de un particular contra el decreto que aplazó las elecciones catalanas del 14 de febrero hasta el 30 de mayo, ha informado este martes el TSJC.

Así, queda suspendida de forma cautelar la convocatoria para el 30 de mayo, y de manera provisional sigue en vigor la convocatoria para el 14 de febrero.

La adopción de esta medida cautelarísima «no anticipa el posicionamiento sobre el fondo del asunto», que los magistrados aún tienen que abordar, ha destacado el TSJC.

En el auto, los magistrados argumentan que, de no tomar esta medida de forma urgente, se llegaría a «una situación prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista» teniendo en cuenta los plazos legales para preparar unos comicios.

Por eso, afirman que «la medida se adopta con carácter instrumental, para evitar que se pierda la finalidad del recurso» que alega una vulneración del derecho fundamental a la participación política.

Múltiples recursos

La Sala Contenciosa ha recibido en total seis recursos relacionados con la convocatoria de elecciones, y solo dos incluyen la petición de medidas cautelarísimas: uno presentado el lunes y resuelto este martes; y el otro, presentado este martes y pendiente de resolución.

Las otras cuatro demandas incluyen peticiones de medidas cautelares: para estas, el TSJC ha dado margen hasta las 10 horas del jueves para que la Generalitat y la Fiscalía presenten sus alegaciones.

Una vez agotado el plazo, a partir de las 10 horas del jueves, la Sala empezará la deliberación sobre las medidas cautelares, y puede pronunciarse el mismo día o más adelante.

Además de este particular, han presentado recursos sobre el aplazamiento de los comicios Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres e Izquierda en Positivo, y Pacma ya recurrió la convocatoria antes de anunciarse el cambio de fecha, y alegó vulneración de derechos fundamentales ante las dificultades que las restricciones por el Covid-19 suponían para recoger fondos y avales para concurrir a los comicios.

Izquierda en Positivo también ha pedido al TSJC suspender de forma cautelarísima el decreto del Govern que aplazó las elecciones catalanas, y reclamó mantener la convocatoria para el 14 de febrero: «Consideramos que concurren circunstancias no ya de especial urgencia, sino de especial gravedad, que deberían dar lugar a la suspensión cautelar» del aplazamiento.

Considera que el decreto de convocatoria del 14F no preveía el aplazamiento sino la anulación de los comicios, lo que a su parecer implicaría reiniciar los trámites y hacer nuevas listas y nuevas recogidas de firmas de partidos extraparlamentarios.