Así se han vivido las horas previas y la detención de Pablo Hasel en las redes sociales

Rapejar no és delicte.

Per això, al proper ple, presentarem una moció a favor de la llibertat d'expressió i artística, per la supressió del delicte d'injúries a la Corona, per la modificació del Codi Penal i de derogació de la Llei Mordassa#LlibertatPabloHasel#LlibertatValtonyc pic.twitter.com/FEAOulXzGL