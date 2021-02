El Gobierno de coalición se refuerza ante la caída del PP

La erosión que venía manifestándose entre los socios de Gobierno en los últimos meses comienza a detenerse, según el último sondeo de DYM para Ultima Hora y otros medios regionales.

Este freno ha supuesto una mejora en las perspectivas electorales de PSOE (1,4 %) y Unidas Podemos (2,1 %), aunque siguen por debajo del resultado que obtuvieron en las últimas elecciones generales pese a la debilidad de los partidos de la oposición, como es el caso de PP (-3,3 %) y Ciudadanos (-0,7 %).

Los dos partidos nacionales del bloque de la derecha pierden terreno en estimación de voto y arrastran las consecuencias de los resultados de los comicios del 14 de febrero en Catalunya. Recordemos que Cs perdió el 80 % de sus escaños y el PP apuntó su peor resultado, con tan solo tres escaños ganados.

Pedro Sánchez conversa con Pablo Iglesias, durante la reunión del Consejo de Ministros, el martes. Foto: EFE

Los resultados catalanes han tenido una importante repercusión en las valoraciones de Inés Arrimadas y Pablo Casado, que se han derrumbado, especialmente en el caso de la primera, que ha bajado de su primera posición (3,3 %) y queda por debajo de Pedro Sánchez (3,5 %).

Esta situación pone en cuestión la capacidad de liderazgo dentro de sus partidos. Casi el 80 % de los españoles encuestados cree que el PP debería cambiar de líder. Esta opinión es incluso mayoritaria (55,8 %) entre los votantes del PP en las últimas elecciones. La debilidad de Arrimadas no es tan alta, pero también es relevante. Casi un 60 por ciento de los encuestados considera que la formación naranja debería cambiar de líder. A diferencia de Casado, Arrimadas sí es apoyada por la mayoría de los votantes de su partido (68,3 %), pero no entre los votantes próximos a su espectro político.

En cuanto a la percepción de que los resultados del 14-F vayan a cambiar el panorama político en Catalunya, los encuestados son pesimistas (68,4 %) y piensan que no va a dar más estabilidad al Gobierno nacional (65,9 %). Igualmente creen de manera mayoritaria que la entrada de Vox con fuerza en el Parlament catalán no será positiva (49,3 %) considerando adicionalmente que la debilidad tanto de Ciudadanos (52,5 %) como PP (45,2 %) puede tener consecuencias negativas.

Dentro del panorama político nacional, la ley trans, la inviolabilidad del Rey o la ley de la vivienda han provocado varios enfrentamientos entre el Gobierno de coalición. Esto se traslada a la opinión de los encuestados, que perciben los problemas entre PSOE y Podemos.

Casi dos tercios de los españoles creen que las disputas continuas entre PSOE y UP pueden poner en riesgo la coalición, y casi el 70 % considera que la formación liderada por Pablo Iglesias no es un socio leal de Gobierno para el PSOE. Si hablamos de los propios votantes socialistas, casi el 70 % opina que no se puede confiar en Unidas Podemos.

Todo estos factores se trasladan a una estimación de voto, donde los socialistas se recuperan hasta alcanzar el 25,4 %, al igual que Podemos, que crece hasta el 12,5 %.

En paralelo, se produce una pérdida de más de tres puntos de la formación ‘popular’ frente al resultado del Polibarómetro del mes de Diciembre y de 0,7 puntos de Ciudadanos, que solo es absorbido en parte por el partido de Santiago Abascal, que alcanza el 18,1 %.

Esto supone que la agregación de los votos PP, Cs y Vox ha perdido más de cuatro puntos desde el mes de noviembre, que fue el peor momento para el Gobierno y que aprovecha ahora los malos resultados de ‘populares’ y Ciudadanos en Catalunya para tomar aire.