¿Qué se sabe de la variante californiana de covid, apodada 'el Diablo'?

El pasado 5 de febrero el Ministerio de Sanidad notificó el hallazgo de los seis primeros casos en España de una la variante californiana del coronavirus, la B1429. Esta nueva variante ha sido apodada por un científico de su estado de procedencia como 'el diablo', ya que algunos expertos indican que tiene más capacidad de contagio y podría ser resistente a las vacunas.

¿De donde proviene el apodo de 'el diablo'?

El apodo se lo puso el doctor Chiu, que en un artículo de Los Ángeles Times, anunció: «el diablo ya está aquí». El experto afirmó que finales de marzo la variante probablemente supondría el 90 % de las nuevas infecciones en California. «Me hubiera gustado que fuera diferente, pero la ciencia es ciencia», aseguró.

¿Cuándo se identificó?

La variante californiana se identificó el pasado diciembre en Los Ángeles en una muestra que había sido recogida en julio. Hasta octubre no se encontró ningún nuevo rastro, pero su prevalencia en California ha ido creciendo significativamente hasta alcanzar entre el 35 % y el 44 % de las muestras secuenciadas en enero, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine.

¿Es más contagiosa?

Los estudios publicados no son concluyentes. En el artículo en el diario Los Ángeles Times el doctor Charles Chiu estimó que esta variante puede ser entre un 19 y un 24 % más transmisible. Sin embargo, otros investigadores sostienen que esta variante no es una gran amenaza.

¿Es resistente a la vacunas?

El aspecto que más preocupa a los investigadores es que una de las tres mutaciones de su espícula, la L452R, está vinculado a una mayor resistencia a las vacunas y al aumento de las reinfecciones. Sin embargo, todavía son necesarias investigaciones más exhaustivas para analizar cómo afecta a la inmunidad.

¿Está presente en España?

Los seis casos detectados lo han sido mediante un cribado aleatorio. Por el momento el Ministerio de Sanidad la considera, junto a otras nueve, una variante de interés a la que es necesario efectuar un seguimiento.