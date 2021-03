Iglesias y Ayuso se enfrentaron en televisión hace casi 10 años

Isabel Díaz Ayuso ya había hecho mención en alguna entrevista a sus encuentros con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón durante su etapa universitaria. Por entonces, Podemos ni siquiera se vislumbraba pero ella ya militaba en el PP. Años más tarde, Iglesias comenzó a presentar La Tuerka y Ayuso fue invitada a sus debates.

Tras conocerse la noticia de que Iglesias dejará el Gobierno para enfrentarse a Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid, esta intervención de Ayuso en La Tuerka de 2012 se ha viralizado en las redes sociales. En este programa en concreto, se debatía sobre la conveniencia o no de la huelga general de ese año.

En un momento del debate, ambos confrontan sus opiniones sobre TreceTV, el canal en el que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid era tertuliana.

«Jamás he oído decir en TreceTV que un homosexual es un enfermo», defendía Ayuso. «La diferencia entre TreceTV y nosotros es que nosotros no tenemos ningún problema en discutir con cualquiera, piense como piense, y en TreceTV no se atreven a llevar a nadie de izquierdas a discutir con ellos», decía Iglesias.