Rajoy asegura que «no ha habido una 'caja B' y no he triturado lo que nunca tuve en mis manos»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que «no hay ninguna caja B del PP», sino que «habrá unos papeles de Bárcenas» que él «tendrá que explicar», y ha afirmado: «Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo».

«No ha habido una caja B y nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos», ha indicado Rajoy durante su comparecencia como testigo en el juicio por el presunto pago de casi un millón de euros de la reforma de la sede del partido a cuenta de la supuesta caja B.

#EnDirecto | Rajoy niega que recibiera sobres con dinero en efectivo y dice que es "absolutamente falso" que se le informara de donativos al partido: "Jamás me he ocupado de asuntos económicos del PP (...) Jamás he escuchado hablar de ningún donativo al partido, jamás" pic.twitter.com/GQ6G5zX1Jn ? Europa Press (@europapress) March 24, 2021

De esa forma, ha tachado de «absolutamente falso» que haya destruido parte de los famosos «papeles de Bárcenas», como señaló el extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha indicado que conoció esas anotaciones al publicarse en los medios en 2013, de modo que es «metafísicamente imposible» que los pudiese destruir.

Rajoy ha declarado por videoconferencia después del expresidente del Gobierno José María Aznar y ha negado tajantemente haber recibido ningún tipo de sobresueldo. «Jamás se nos hizo ninguna entrega», ha asegurado al tiempo que ha reprochado a Bárcenas, principal acusado en este juicio, que diga «un día una cosa y otro la contraria».