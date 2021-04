La DGT aclara que no es sancionable no usar mascarillas en los vehículos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado este miércoles que no es sancionable no usar mascarillas en los vehículos ya que se trata de una medida sanitaria y de salud pública frente al coronavirus sobre la que no tiene competencia alguna.

Así lo informa en un comunicado que ha emitido «en relación con las noticias aparecidas en numerosos medios de comunicación en los últimos días, referidas a la DGT y a las denuncias a conductores por el no uso de mascarillas en los vehículos».

Explica que no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir.

La DGT lamenta que algún ciudadano se haya podido sentir desinformado por todas estas «falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente ni con la normativa de tráfico y seguridad vial».