Errejón pide a Sánchez «bajar decibelios» e impulsar «medidas decididas»

El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que, tras año y medio de Gobierno de coalición, el Ejecutivo está empezando a perder «el pulso de la sociedad» y, por ello, aconseja al presidente, Pedro Sánchez, que «baje los decibelios» para rebajar el «ruido» porque, después de más a un año de pandemia, la gente lo que necesita son «certezas», «seguridad» y medidas «decididas» sobre las cosas que le preocupan.

«La gente no duerme bien gracias a los grandes anuncios, duerme bien gracias a las realidades y eso al Gobierno le está faltando», avisa Errejón en una entrevista concedida a Europa Press, en la que emplaza al Ejecutivo a «salir de su ensimismamiento», «moverse», «decidir» y actuar para «empezar a cambiar las cosas que no funcionan en la sociedad española».

Según el diagnóstico que hace el diputado por Madrid, el bipartito del PSOE y Unidas Podemos aún no se ha ganado el título del «mejor Gobierno de la Historia» con el que se autodefinió incluso antes de a investidura.

En este contexto, le recuerda que, por ejemplo, Joe Biden jamás se definió así, pero nada más tomar posesión como presidente de Estados Unidos propuso un pacto global contra los paraísos fiscales, que el tipo efectivo del impuesto de sociedades en grandes empresas sea el 23 % y que se cree una tasa Covid, similar a que plantó Más País y ahora asume hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«A los Gobiernos se les mide por el BOE (Boletín Oficial del Estado)», incide, remarcando que Más País, que apoyó la investidura de Sánchez, tiene ahora «toda la autoridad moral» para decirle que ese título de gobierno más progresista de la historia «se lo tiene que ganar».

«Estaremos encantados de que se lo gane y de acompañarle, pero se lo tiene que ganar», abunda Errejón quien, no obstante, recomienda al Ejecutivo que «se ocupe menos de los títulos y los anuncios y más de los hechos».

Asumiendo la difícil situación que el Ejecutivo ha tenido que gestionar con la pandemia y que por eso se le «disculpó» en los primeros meses, Errejón recalca que ha llegado la hora de que el Ejecutivo «recupere el pulso, ofrezca un horizonte y proponga un rumbo» a los españoles.

Ese rumbo, advierte, no puede ser «el de la confrontación de las derechas». «Si acaso, eso será un efecto secundario, pero el objetivo debe ser restablecer la tranquilidad, la seguridad y la confianza en la vida cotidiana y eso no está pasando. No se trata de los grandes anuncios, se trata de lo pequeño», se queja.

«Al Gobierno le falta tomar medidas decididas, se trata de bajar los decibelios, a los españoles les cambia la vida si las normas (sobre las restricciones) están claras o no, si pueden acudir a un psicólogo en la pública cuando ya no pueden más. La gente no duerme bien gracias a los anuncios, duerme bien gracias a las realidades», insiste.

Y, según Errejón, para tomar esas medidas «decididas», el Sánchez «tiene que apostar», «decidirse a usar la mayoría» que facilitó su investidura y no hacer como hasta ahora, limitándose a ir «tirando de semana en semana». «Le falta retomar un horizonte y recuperar el pulso de la sociedad», apunta.

En este sentido, avisa al Gobierno de coalición de que no puede fiarlo todo a que «la oposición es un desastre», en referencia a «las derechas». «No va a bastar siempre que el principal combustible sea que el otro es peor, porque eso no da garantías ni tranquilidad a la gente, no se pueden conformar con ser un poco mejor que la oposición», recalca.

Además, Errejón acusa directamente a Sánchez de hacer «dejación de funciones» por no plantear una alternativa al estado de alarma que caducará el 9 de mayo. El líder de Más Madrid confiesa que le sorprendió que Sánchez no ofreciera un 'plan b' el miércoles en el Congreso.

Preguntado si vincula la negativa de Sánchez a prorrogar esta medida al hecho de que el 4 de mayo hay elecciones en Madrid, se limita a contestar que «las elecciones van y vienen pero el virus nos sigue acompañando» y que es el Gobierno nacional el que ha de liderar una alternativa, aunque vayan a ser las comunidades las que vayan tomando medidas.

Errejón cree que es precisamente porque «le ha ido perdiendo el pulso a la sociedad española» por lo que Sánchez, en contra de lo que él mismo prometió, no se ha ocupado de tener lista una alternativa jurídica al estado de alarma y teme que se entre de nuevo «en un escenario con las comunidades y el Gobierno chocando en los tribunales».

«Eso es preocupante porque siembra mucha inseguridad, la gente no sabe a qué atenerse y, a partir del 10 de mayo, es que no lo sabe ni el Gobierno de España», denuncia, alertando de que eso puede llevar otra vez al «ruido» y la «política estéril» de los últimos meses. «Por arriba ruido y por debajo las cosas que de verdad importan en la vida de la gente, que se quedan huérfanas. Mucho ruido, pero ninguna solución. Eso no sirve de nada», se lamenta.