Nace el primer bebé en España tras practicar a la madre un cerclaje abdominal robótico

Neix a Vall d'Hebron el primer nadó de l'Estat després de practicar a la mare un cerclatge abdominal per via robòtica amb el robot Da Vinci, que ofereix una cirurgia menys invasiva i amb menys risc per a la mare.