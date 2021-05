La dura historia de Abdou, el chico al que Luna abrazó en Ceuta

A Luna la conocimos hace unos pocos días, tras el ingreso masivo de miles de personas a Ceuta a través de la frontera con Marruecos. Esta voluntaria de Cruz Roja apareció en todos los noticiarios por su humana reacción ante un joven subsahariano que se desmoronó al alcanzar suelo español. Fundidos en un abrazo, suya es una de las fotografías que mejor explican los días de caos en la valla fronteriza. Muchos loaron su actitud; algunos en las redes sociales la criticaron convirtiéndola en blanco de sus iras.

Ahora los periodistas han trazado el círculo completo, y han localizado al joven al otro lado de la frontera. Recordemos que tras el abrazo el chico fue llevado de nuevo a territorio marroquí. Los informativos de La 1 de TVE han dado a conocer la dura historia de Abdou, el joven al que Luna trató de calmar nada más cruzar la frontera.

En la siguiente pieza se cuenta el periplo que el joven senegalés de 27 años emprendió junto a su hermano, cómo al llegar a la orilla este se desplomó y no reaccionaba, motivo por el cual Abdou se temió lo peor. Días después confiesa no entender por qué se ha atacado con odio y racismo a Luna y no tiene noticias del estado de su hermano, al que no ha vuelto a ver.

Luna es voluntaria de la Cruz Roja. Dio un abrazo a un joven inmigrante en Ceuta. Ha tenido que borrar todas sus redes sociales por el acoso y los insultos recibidos por ultraderechistas de Vox. pic.twitter.com/3mpohsSqCx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 19, 2021