España recibe 3.370 millones de euros más del fondo de la UE contra el paro

La Comisión Europea (CE) anunció este martes que España ha recibido 3.370 millones de euros más en préstamos del fondo europeo contra el desempleo por la pandemia, conocido como SURE, del que le corresponden un total de 21.300 millones.

Antes del desembolso de hoy, España ya había obtenido 17.956 millones de euros. Por tanto, con los 3.370 millones de este martes, España ya habrá recibido todo el dinero que se le había asignado mediante el fondo SURE para cubrir los mecanismos de reducción de jornada como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El desembolso de hoy se produjo después de que hace una semana la Comisión Europea realizara la séptima emisión de bonos sociales para financiar el fondo SURE, que tiene en total 100.000 millones de euros en créditos.

La emisión consistió en 6.000 millones de euros en bonos que vencerán en enero de 2047 y en otros 8.137 millones en bonos a ocho años, que deberán pagarse en julio de 2029.

Aunque SURE cuenta en total con 100.000 millones de euros, se han asignado 94.300 millones de euros a diecinueve Estados miembros, por lo que los fondos del instrumento no se han agotado debido a que no todos han sido solicitados.

De hecho, los países aún pueden presentar nuevas solicitudes para acceder al dinero de SURE, que seguirá en funcionamiento hasta el final de 2022 si su financiación no se agota antes.

Además de España, este martes recibieron fondos Bélgica (2.000 millones de euros), Bulgaria (511 millones), Chipre (124 millones), Grecia (2.540 millones), Italia (751 millones), Lituania (355 millones), Letonia (113 millones), Malta (177 millones), Polonia (1.560 millones), Portugal (2.410 millones) y Estonia (230 millones).

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que se trata de la primera vez que Bulgaria y Estonia obtienen financiación de SURE. Los otros diez países ya habían accedido a los fondos de ese instrumento con anterioridad.

Con este último desembolso, la UE ya ha proporcionado «casi 90.000 millones de euros» en créditos.

«Todos los Estados miembros de la UE que han pedido beneficiarse del programa han recibido parte o toda la cantidad solicitada», indicó Bruselas.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, destacó que SURE es «una historia de éxito europea» y subrayó que ha beneficiado hasta ahora «a un total de 30 millones de trabajadores y 2,5 millones de empresas».

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, señaló que la herramienta comunitaria contra el paro ha permitido ahorrar a los Estados miembros 5.800 millones de euros con respecto a las tasas de financiación del mercado.