Los del Río se convierten en anfitriones en Airbnb para celebrar los 25 años de la 'Macarena'.

Los del Río se convertirán en anfitriones en la plataforma Airbnb este verano y abrirán las puertas de una villa tradicional andaluza con el objetivo de celebrar los 25 años desde que su tema musical más popular, La Macarena, alcanzara el número uno en la lista de éxitos pop de Estados Unidos. Los del Río darán la bienvenida a los huéspedes para una estancia de dos noches y compartirán consejos sobre cómo cantar y bailar esta pegadiza canción.

Una hacienda de estilo andaluz es el alojamiento rural escogido por Los del Río, un lugar especial para ellos y que ha inspirado algunos de sus éxitos. Dentro de esta villa, los huéspedes experimentarán una inmersión total en el mayor hit musical de los 90, una melodía que incluso un presidente de los Estados Unidos se atrevió a bailar y que no ha parado de sonar en celebraciones de todo el mundo durante estos 25 años.

En un entorno rodeado de típicos patios andaluces y un jardín con piscina, los huéspedes tendrán la oportunidad de conocer en primera persona a Los del Río. En el interior de la casa habrá una sala de karaoke privada donde podrán cantar, tocar y bailar con guitarras españolas.

«Es increíble que hayan pasado 25 años desde que la ‘Macarena’ se convirtió en un hit internacional. Tras un año tan complicado, es más importante que nunca hacer sonreír a la gente y conseguir que vuelvan la diversión y el optimismo. Estamos encantados de poder transmitir, junto con Airbnb, la alegría que desde Andalucía y desde España la 'Macarena' ha aportado a todo el mundo», afirman Los del Río.

La estancia de dos noches en la villa andaluza incluye consejos de Los del Río sobre cómo perfeccionar la entonación y la icónica coreografía de la ‘Macarena’, acceso a una sala de karaoke privada para interpretar la canción, guitarras clásicas españolas y recuerdos «únicos» de Los del Río, una clase virtual dirigida por una chef local para aprender a cocinar platos típicos andaluces y poder disfrutar de una personalizada experiencia ‘online’ de sevillanas.

La reserva estará disponible en airbnb.com/macarena a las 16.00 CEST del 28 de junio, para una estancia de dos noches del 3 al 5 de agosto de 2021, durante la misma semana en la que hace 25 años la canción alcanzó la cima mundial. Un grupo de cuatro huéspedes tendrá la oportunidad de solicitar la reserva por 25 euros la noche (más impuestos y tasas) que le permitirá acceder a toda la villa en exclusividad.

Los huéspedes interesados deberán tener en cuenta que las normas de la casa se ajustan estrictamente a las medidas locales de la Covid-19, y quienes soliciten hospedarse deberán vivir actualmente en el mismo hogar para minimizar el riesgo de contagio.

Para quienes no puedan reservar esta estancia, Los del Río ofrecerán una experiencia on line en Airbnb en la que cocinarán, bailarán, cantarán y compartirán los entresijos de su canción más famosa. Las reservas para este evento se abrirán el 28 de junio a las 16.00 CEST y la experiencia on line tendrá lugar el 3 de agosto de 2021. De ella podrán participar sólo 10 huéspedes.