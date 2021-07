El PP pide las urnas: «No hay cambio de ministros que permita remontar a Sánchez»

El Partido Popular ha reclamado elecciones tras conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este sábado una amplia remodelación de su Gobierno, porque «no hay cambio de ministros que vaya a permitir a Sánchez remontar el vuelo» y es el jefe del Ejecutivo el responsable de la crisis.

«Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos», ha advertido la portavoz del PP en Congreso, Cuca Gamarra, desde San Sebastián, durante su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones, a la amplia remodelación del Gobierno que anunciará hoy el presidente Pedro Sánchez.

«El problema no son los ministros», sino el propio presidente Sánchez, ya que «no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, mentira y soberbia que representa» y el Gobierno «está acabado» porque Sánchez «no da más de sí y ha demostrado que no es capaz de sacar a este país adelante».

«Que no se equivoque Sánchez, su tic tac ha comenzado y su tiempo se agota, el problema es él y no son sus ministros (...) déjese de crisis de Gobierno, queremos un cambio de Gobierno», ha agregado Gamarra, que considera que los cambios en su gabinete son «para que no cambie nada y en este país tienen que cambiar muchísimas cosas». «Nos decían que el problema era Pablo Iglesias y se fue Pablo Iglesias y el problema siguió, porque el problema se llama Pedro Sánchez», ha insistido.

Y ha denunciado que para Sánchez «el fin justifica los medios y eso hace que hoy las minorías sean las que manejan el futuro de este país, exigiéndolo indultos, amnistías y referendos pactados». «La crisis social, sanitaria y constitucional que vivimos tiene una causa, que es él. Lo que tiene que hacer es irse, disolver y que los españoles podamos hablar en las urnas», ha concluido.

En la misma línea se han pronunciado fuentes de la dirección nacional del PP. En Génova 13 aseguran que ningún cambio de ministros permitirá al líder de los socialistas remontar porque el cambio es «imparable» y recuerdan que a día de hoy todas las encuestas sitúan al líder del PP, Pablo Casado, como futuro presidente del Gobierno.