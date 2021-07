Belarra: «La oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, opina tras el fallo del TC que declara inconstitucional el primer estado de alarma que España tiene «un problema serio con la Justicia», que está haciendo «oposición al Gobierno».

«El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia; hicimos lo que había que hacer», explica Belarra en su cuenta de Twitter, en la que lamenta que «en España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces».

«Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial», añade la ministra de Derechos Sociales.

En declaraciones en «Las cosas claras» de TVE, Belarra ha añadido: «Tenemos un problema muy serio con la Justicia en España, porque son los jueces quienes están haciendo la oposición» y ha insistido en la urgencia de renovar los órganos judiciales para tener «una justicia independiente».

«Creo que es incomprensible y la gente de nuestro país no entiende» el fallo del TC, que estima que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma, y ha asegurado que lo respeta pero no comparte «para nada».