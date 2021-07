Llamamiento a las embarazadas para que se vacunen: ¿Hay riesgos para el bebé?

La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha hecho un llamamiento a todas las embarazadas para que acudan a vacunarse contra el coronavirus. Hay «preocupación» acerca de que las mujeres gestantes puedan no estar acudiendo a la vacunación, por lo que hay que «trabajar en la concienciación», aseguró tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

«Hay que trabajar en la concienciación de la vacunación en embarazadas», insistió la ministra. De hecho, explicó que el Ministerio de Sanidad mantendrá reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de que las gestantes de inmunicen.

«Sabemos que las vacunas salvan vidas y de ahí la importancia que tienen para todo el conjunto de la población», ha enfatizado la titular de Sanidad tras recordar que en los últimos días se han conocido casos «con desenlace fatal». Según datos de los profesionales, en el último mes se han producido tres muertes de mujeres embarazadas en Barcelona, Málaga y Murcia. Del fallecimiento del que han trascurrido más detalles es el de una mujer de 40 años con patologías previas que estaba ingresada en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y que murió el pasado miércoles. La mujer fue ingresada hace dos semanas en la unidad de críticos tras serle provocado el parto.

No solo Sanidad hace un llamamiento a este colectivo, sino que otras comunidades ya están pidiendo a las vacunadas que acudan urgentemente a vacunarse. En Baleares, el Servei Obstetricia i Ginecologia Son Espases ha recomendado a través de sus redes sociales que todas las embarazadas acudan a vacunarse cuanto antes.

Si estás embarazada: te recomendamos que te vacunes contra la #COVID19



Con vacunas mRNA (Moderna o Pfizer)



En cualquier momento de la gestación



El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, también ha hecho un llamamiento a las embarazadas en cualquier etapa de gestación para que acudan de forma inmediata a vacunarse, ya que hay «un volumen importante» de mujeres gestantes que están ingresadas en los hospitales de la comunidad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también reclama que se priorice a las embarazadas en las campañas de vacunación.

¿Qué vacuna es la más recomendable para embarazadas?

La Comisión de Salud Pública recomendó en mayo vacunar contra el coronavirus a embarazadas y lactantes con vacunas de ARNm, es decir, con los fármacos de Pfizer y Moderna, cuando les corresponda según el grupo de priorización o edad al que pertenecen.

«Aunque los ensayos clínicos de las vacunas no incluyeron embarazadas, los datos disponibles, principalmente de utilización de las vacunas en Estados Unidos no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo», señalaron desde la Comisión.

¿Hay riesgos para el bebé?

No, no hay riesgos para el bebé. Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos mediante los datos del sistema de vigilancia conocido como 'v-safe after vacunation health checker', que incluyó a un total de 35.691 participantes de 16 a 54 años embarazadas, explican que vacunarse no supone un riesgo para el feto.

El objetivo de este informe era conocer la seguridad de las vacunas ARNm COVID-19 en este colectivo vulnerable ante una posible infección. Los efectos adversos más comunes entre las gestantes tras la vacunación fueron el dolor en el lugar de la inyección, mientras que el dolor de cabeza y la fiebre se notificaron con menos frecuencia. Si que informaron con frecuencia de vómitos y náuseas. Por tanto, los datos no reportan efectos secundarios significativos.

Además, el estudio apunta que la vacuna protege al bebé de manera indirecta, aunque el bebé no desarrolla inmunidad frente al COVID de forma natural, como la madre sí que lo hace se le transfieren por la placenta. Así, los bebés nacerán inmunizados con anticuerpos que podrán prolongarse mediante la lactancia materna. Sin embargo, no poseen un sistema inmunológico capaz de fabricarlos.