Casado reta a Sánchez con la renovación del Poder Judicial

El presidente del PP, Pablo Casado, ha retado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar el próximo lunes, coincidiendo con la apertura del curso judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con «la única condición» de que los jueces elijan a los jueces.

«La pelota está en su tejado; el mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales si el PSOE cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. No es mucho pedir», ha dicho durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP andaluz celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga).

Se ha preguntado «qué problema hay» para no hacerlo y, tras señalar que es «falso» que el PP esté bloqueando la renovación, ha asegurado: «Me da igual lo que hicieran en el pasado el PSOE y el PP, yo estoy aquí para defender mis principios, mis compromisos con los afiliados que me eligieron y mi programa electoral, y no tengo por qué traicionarlos porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo».