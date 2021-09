Puigdemont sale en libertad: «España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo»

El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha fijado para el próximo día 4 de octubre la vista para decidir sobre la entrega o no a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, que no tiene restricciones de movilidad a pesar de que en un principio se informó de que no podía salir de la isla italiana.

Así lo reveló el abogado de Puigdemont en Italia, Agostinangelo Marras, que ha acudido a la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encuentra encarcelado el expresidente catalán y de la que está previsto que salga en breve.