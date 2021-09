El Rey Felipe VI y su padre no se hablan

Desde que Juan Carlos I se exiliara a Abu Dabi hace ahora más de un año, mucho se ha especulado sobre cómo es la relación con sus hijos. Hace sólo unos meses, trascendió la visita de sus hijas, Cristina y Elena; un viaja a Emiratos Árabes que también estuvo marcado por la polémica debido a que ambas se vacunaron contra el coronavirus, cuando en España aún no se había abierto su franja de edad. No obstante, poco se sabe de cómo es el contacto con Felipe VI. Hasta este jueves, cuando Paris Match ha adelantado extractos de una conversación entre el rey emérito y su biógrafa, que será publicada en un libro, y en los que reconoce que no se hablan.

La biógrafa de Juan Carlos I apunta que la demostración de que la relación entre padre e hijo está rota es que Felipe VI no le felicitó el pasado 5 de enero por su 83 cumpleaños.

⤵ « Juan Carlos est un roi déchu, mais il est avant tout un père répudié. Peut-être que son plus grand échec réside là, dans ce reniement. Héros politique, côté face ; antihéros patriarcal, côté pile » Une retraite loin des siens pour l’ancien souverain tombé en disgrâce. pic.twitter.com/gMGaQWk49Y — Paris Match (@ParisMatch) September 29, 2021

A lo largo de la publicación que verá la luz con el título de Mi rey venido a menos , Juan Carlos I asegura que no sabe cuándo volverá a España y reconoce: «Algunos están muy contentos de que me marchara». En este sentido, quien fuera Rey de España explica que en los meses previos a su marcha «afrontaba muchas presiones» y «desde aquí [Abu Dabi] no molesto a la Corona».