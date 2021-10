Ayuso dice que le da «vergüenza» ir por el mundo «pidiendo perdón» por las políticas fiscales de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que le da «vergüenza» tener que ir por el mundo pidiendo perdón por las políticas en materia de fiscalidad del Gobierno de España, como tuvo que hacer en EEUU por su exceso de «burocracia e impuestos altísimos».

Así lo ha expuesto Ayuso este jueves durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a colación de la pregunta de la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, sobre su viaje a EEUU. La presidenta ha enmarcado su viaje en que deben analizar por qué la inversión en la Comunidad «ha disminuido» y es necesario que haya una representación institucional «como hacen todos los gobiernos».

«Los inversores no llevan el dinero encima, eso no funciona así, pero tiene que haber nuevas reuniones para que vengan inversiones a Madrid. Les pedimos perdón por la política fiscal de Sánchez, porque es por eso por lo que no invierten. España tiene exceso de burocracia y unos impuestos altísimos y esto es lo que hace que no tengan confianza. El Gobierno de Sánchez es un lastre para España y, especialmente, para la región capital», ha lanzado.

Así, ha reconocido que «da vergüenza» ir por el mundo pidiendo perdón por el Gobierno de Sánchez y ha indicado que ella solo expuso que las en materia fiscal la de España y la de Madrid «nada tienen que ver». «La imagen de España con su Gobierno es indultar delincuentes y todo lo que hace este Gobierno es un despropósito», ha arremetido.

Por su parte, Jalloul ha indicado que no entiende que se pueda hablar «bien de Madrid, hablando mal del Gobierno de España» porque parece «poco serio». «Mientras en la Comunidad quieren atraer inversiones no sabemos como se van a gestionar y no nos dejan trabajar en servicios públicos infrafinanciados como la Atención Primaria», ha zanjado.