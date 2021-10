Sánchez defiende retirar la inviolabilidad del Rey de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este lunes partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien ha reconocido que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable.

«Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

No obstante, a continuación ha reconocido que para ese tipo de reformas es necesario contar con el primer partido de la oposición, y «dos no bailan si uno no quiere».

Además, ha vuelto a defender la necesidad de que el Rey Juan Carlos dé explicaciones, en concreto, sobre «las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación».