Guerra abierta: De la independencia a negociar un catálogo de series

No és essencial només que a la llei audiovisual espanyola hi hagi quotes (adients) de català.

També cal:

👉🏻Finançament de produccions en català.

👉🏻Finançament de TV3, no només TVE.

👉🏻Competències per al CAC.

Una cosa sense cap de les altres no serveix de res.

Sobre “blindar”👇🏻 pic.twitter.com/MFu4Q3gNJY