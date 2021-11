El «secreto» de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ha desvelado este lunes un «secreto» en RAC 1. «Os voy a contar un secreto, que si fuera político no os podría contar pero que en mi nueva condición de analista que dice lo que le da la real gana os lo voy a contar», ha comenzado la intervención del exlíder de Podemos en la emisora catalana. El madrileño ha analizado en su discurso la situación política actual y ha asegurado que el presidente de España, Pedro Sánchez, es un «estratega».

Tal y como ha indicado, «las grandes decisiones políticas no las toman nunca los servidores públicos, si no los estrategas. Y si Pedro Sánchez es presidente del Gobierno no es por haber sido ni buen ni mal servidor público, sino por haber sido un estratega». «Esto quiere decir que si queremos imaginar cuándo van a ser la elecciones debemos pensar en clave estratégica, aunque esto nunca lo pueda reconocer públicamente un dirigente político o aunque efectivamente las estrategias políticas muchas veces se aparten de los grandes proyectos de transformación social o lo que se le dice al electorado», ha aclarado.

El político, que este verano señaló que no era «descartable» que hubiese elecciones en 2022, ha valorado el panorama político actual y ha planteado una serie de dudas: «¿Qué tiene que ganar Pedro Sánchez presentándose a unas elecciones después de pasar una serie de procesos electorales y autonómicos que a priori no pintan bien para la izquierda? ¿Qué tiene que ganar Pedro Sánchez dejando pasar el tiempo, si eso puede contribuir al crecimiento de los partidos de la España vaciada? ¿Qué tiene que ganar Pedro Sánchez si se consolida a su izquierda (Yolanda Díaz) una opción política que penetre en su terreno electoral?».

¿Habrá elecciones en 2022? Os cuento un secreto 👇🏻 pic.twitter.com/w1PkLjk7tl — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 15, 2021

Según Iglesias, Sánchez se encuentra en un «escenario muy complicado». Desde su punto de vista, «Sánchez no querría repetir un gobierno de coalición, otra cosa es que no le quede más remedio. [...] De hecho lo que le gustaría al partido socialista es un gobierno en solitario, que pudiera llegar a ciertos acuerdos por la izquierda pero luego llegar a acuerdos de estado con la derecha prometiéndole al PP que les dejaría gobernar siempre que lo hagan sin Vox en el caso de que ganen unas elecciones». Pero entonces, ¿cuál es el escenario más conveniente para Pedro Sánchez? Aunque Pablo no escoge ninguna de las opciones, asegura que «Pedro Sánchez hará lo que sea más conveniente para tener un resultado electoral que le permita seguir siendo presidente».