El turismo, preocupado por la oleada de contagios en Europa

La oleada de contagios en algunos países de Europa y el incremento del precio de la factura de la luz son, en este momento, dos de las preocupaciones más acuciantes para el sector turístico español, según ha señalado el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Así, Molas, en un encuentro informativo realizado este lunes, ha señalado la preocupación por los datos de incidencia de la COVID-19 en algunos países de Europa, tales como Austria, Alemania o Reino Unido, países que son «absolutamente prioritarios» para el sector español y que, de continuar la pandemia en ascenso, podría tener repercusión sobre el sector turístico español en los próximos meses.

Además, ha incidido en la preocupación del sector por la situación política, «sobre todo por las consecuencias que tiene la tensión permanente y que se traslada a la calle a través de declaraciones de unos y de otros». En esta línea, ha remarcado la importancia de los «temas energéticos», que pueden ser motivo de una «hoja de precios que puede repercutir de manera absoluta» a todos los subsectores turísticos. Molas augura que, aunque los costes aumenten, las empresas tratarán de mantener los precios hasta entrado 2022, asumiendo por sí mismas el incremento de los gastos, «con el fin de ayudar a normalizar el impacto económico que el aumento del precio, como un freno a la comercialización». En esta línea, ha subrayado que «los salarios también tendrán que adaptarse». Por otro lado, ha remarcado que la crispación política relativa a otros temas de Estado, como puede ser el energético, dificultan que el turismo pueda alcanzar el estatus de política de Estado. Asimismo, ha criticado que las ayudas de la SEPI y del fondo Cofides «no han llegado», salvo para tres empresas concretas del sector, como son Plus Ultra, Air Europa y Hotusa.

El imserso, «vergonzoso»

Molas también ha recalcado que «la problemática del Imserso» afecta al sector turístico, tachando de «vergonzoso» que a mediados de noviembre aún esté en duda si se comenzarán a comercializar el próximo 14 de diciembre, como está previsto si no se produce ninguna nueva impugnación. En este sentido, considera que, ya que el programa lleva 30 años activo, «debería haber pleno conocimiento de cómo funciona», sin embargo, ha indicado que existe una «nefasta gestión en la coordinación sobre los pliegos».

También ha afeado que se «recorten dotaciones» y que el programa no se inicie a tiempo, por lo que ha remarcado que «el calificativo no puede ser otro que una nefasta gestión».

Elección del Consejo

Por otro lado, Molas ha señalado que la Mesa del Turismo ha convocado elecciones al consejo para el próximo 15 de diciembre para un mandato de cuatro años.

El objetivo de este nuevo mandato, al que se presentará de nuevo, será internacionalizar la Mesa del Turismo para tener mayor presencia en Bruselas y conseguir una política turística europea «de una vez por todas».