'Palos' a 'Equipo de investigación' por entrevistar al «nuevo rostro del fascismo»

Su rostro es más o menos popular desde hace unos meses, cuando apareció en las redes sociales y los medios de comunicación de medio país tomando la palabra en una concentración de extrema derecha en Madrid que loaba a la División Azul. La Fiscalía emitió hace unos días su parecer sobre otra protesta en la que, supuestamente, avivó el odio racial y étnico contra los marroquíes. Ahora Equipo de investigación la define como el «nuevo rostro del fascismo» en España. Dice de ella que admira a Hitler y niega el Holocausto. Lo hace a cuenta de la entrevista que el espacio de Gloria Serra le ha realizado, un encuentro que fundamenta Los cachorros ultras, el próximo programa que emitirá este próximo viernes la cadena La Sexta.

➡️ Es el nuevo rostro del fascismo

➡️ Admira a Hitler

➡️ Niega el Holocausto ¿Quién es Isabel Peralta, la falangista del homenaje a la División Azul? "Los Cachorros Ultras"

Viernes || 22.15h || @laSextaTV pic.twitter.com/KHTcVCWJ8o — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) November 17, 2021

Más allá del contenido en sí, que no se puede evaluar todavía al no haber sido emitido, algunas voces se han manifestado considerando que un personaje con estas credenciales no es de recibo que participe del debate público. Siguiendo este razonamiento consideran que no todas las posiciones son defendibles. Es el caso de incluso diputados, como la representante de los comuns en el Congreso Aina Vidal, quien en Twitter ha establecido un paralelismo con Vox: «Dar cobertura mediática a un grupo inicialmente residual llamado Vox nos ha salido estupendo. ¿Qué puede salir mal si le damos el micrófono a una nazi? A estas alturas del partido ya tendríamos que haber aprendido. Es exasperante».