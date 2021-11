Fernando Simón augura «ondulaciones» de contagios en Navidad y puentes

El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, se ha referido a la situación más desfavorable que viven algunos países europeos respecto al aumento de contagios, pero ha pedido no comparar países en los mismos términos porque hay algunos de ellos, como Alemania, que notifican los casos positivos en PCR y no en antígenos, cuando la mayoría de países dan cuenta por ambas vías. Sobre las vacunas utilizadas en España, ha señalado que «hay datos» que dan a entender que «parecen ser estables a lo largo del tiempo», algo que «es bueno», aunque hay que esperar a ver qué pasa en el futuro. También ha recalcado que la vacunación en España funciona porque se maneja «una información homogénea» al respecto y el sistema sanitario público «da cobertura a la mayor parte» de la población.

Cuestiona el pasaporte COVID

El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha considerado

Sobre exigir el pasaporte COVID en locales de ocio, Simón ha asegurado que puede ser «una opción» pero ha cuestionado su utilidad en España, puesto que prácticamente el 90% de la población mayor de 12 años está vacunada. «¿Si todo el mundo está vacunado para qué necesitas saberlo cada vez que entras a un bar si ya sabemos que lo está?», ha remarcado a preguntas de los medios tras participar en la primera jornada del Congreso de Médicos Jóvenes en Toledo. A su juicio, es una «opción que puede llega a ser útil», por ejemplo a la hora de viajar, pero no tanto como «algunos» piensan en el ámbito del ocio, considerando que para entrar en locales «el impacto» sería «menos importante» para frenar el avance del virus. «Alguien lo puede considerar necesario, es una opción para recordar que la epidemia sigue ahí», ha afirmado Simón, señalando que podría ver más utilidad a esta medida como «incentivo» en países donde no hay una alta tasa de vacunación. A preguntas de los medios, también ha señalado que no se ha planteado en ningún momento confinar parcialmente a los no vacunados, como sí ha puesto sobre la mesa Austria.

Presión por que la información fuera verdad

Respecto al manejo de la información, ha admitido que en esta pandemia «ha habido mucha presión por que la información fuera la verdad» y la verdad «no la tenemos».

Del mismo modo, ha reconocido que durante la pandemia ha habido «una caza de brujas» bajo todo su equipo, queriendo acceder a la vida privada de sus miembros. A los sanitarios presentes en la jornada, les ha dicho que tienen que entender que su repuesta a la crisis es una «más», y que forma parte de una respuesta «multisectorial», pero que no es el único criterio.