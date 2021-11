El Supremo investigará a Salvador Illa por el reparto de mascarillas no homologadas

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la causa que se sigue contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario durante la primera etapa de la pandemia. Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado Carlos Valle ha remitido al tribunal catalán la querella que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó ante el Tribunal Supremo en abril de 2020 y que le fue asignada por turno de reparto.

El juez ha concluido que no tiene competencias para investigar a Illa por su condición de aforado al ser diputado del Parlament. En septiembre del año pasado, la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunció sobre las querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. En el caso de la presentada por la confederación contra Illa, el Ministerio Público aseguró que procedía la inadmisión a trámite porque estimaba que los hechos relatados no eran constitutivos de un ilícito penal. La Fiscalía consideró que la presunta responsabilidad criminal que se le atribuye al exministro es «difusa y genérica» y no se hace por su concreta intervención en unos hechos delimitados, sino por el cargo que ocupaba al momento de desatarse la crisis sanitaria.