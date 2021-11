Villarejo dice que intercambió información con 'El Pollo' sobre Podemos

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este viernes que intercambió información con el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal sobre Podemos cuando ambos estaban encarcelados en la prisión de Estremera (Madrid). Así lo ha manifestado Villarejo a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde está siendo juzgado por tres piezas separadas de 'Tándem', al ser interrogado por los medios de comunicación sobre si es cierto que, tal y como publicó 'El Periódico de España', 'El Pollo' se acercó a él cuando estaban recluidos para obtener documentos relativos a la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela.

«El señor Hugo Carvajal estuvo conmigo en prisión durante varios meses y es cierto que estuvimos intercambiando información que yo tenía y que él contrastó», ha dicho antes de adentrarse en la sede judicial. Villarejo ha aclarado que «fundamentalmente» quien tenía esa información era Carvajal, de modo que él se limitó a confirmársela. Asimismo, ha precisado que no hubo intercambio de documentos porque no tenía papel alguno en Estremera, por lo que todo fue hablado. «Yo lo que tenía era información en mi cabeza y, curiosamente, cuando uno está en situaciones complicadas la neuroplasticidad funciona, entonces, yo le decía: 'Oye, yo sé que tal, yo iba a ver a tal persona. ¿Tú le conoces? Sí, este era responsable de tal'», ha ilustrado.

Villarejo ha apuntado que ese intercambio de información se refirió también a «cómo funcionan los servicios de Inteligencia de Venezuela, que están absolutamente apadrinados por los servicios de Inteligencia cubanos». «Y yo lo entiendo, Venezuela tenía su proyecto, que es provocar agitación en aquellos países que interesaba, y probablemente esa fue una de las estrategias. Yo eso lo tengo denunciado», ha indicado para deslizar a continuación que, si no se ha tenido noticia de ello, es porque «lo habrán escondido». En este sentido, ha alertado de que «hay por ahí un proyecto de la Fiscalía que dicen que quieren destruir todo, todo lo que les pueda preocupar», algo que --ha estimado-- «es como destruir la historia de España». «Los diarios personales del señor Manglano están ayudando a algunas cosas», ha apostillado.

Abogado de su propia defensa

Villarejo ha aprovechado para volver a reclamar que le permitan tener acceso a sus agendas, «al menos a una copia», para que pueda refrescar la memoria y «hablar», advirtiendo de que está dispuesto a exigir que le devuelvan estos cuadernos manuscritos "donde haga falta", «al fin del mundo» si es necesario. Se ha quejado asimismo de que en la sesión anterior del triple juicio por 'Tándem' no se le permitiera ejercer como abogado de su propia defensa a pesar de que está reconocido como tal en la fase de instrucción. «Si queremos dar la imagen de un estándar europeo y no ser Namibia lo normal es que un abogado pueda hablar (...) Es lo más ilegal del mundo que a un abogado no se le permita defender», ha señalado, avanzando que este viernes lo va a intentar. A su juicio, «tienen miedo» de lo que pueda decir. «¿Cómo van a hacer, me van a amordazar, me van a impedir, me van a encarcelar? No lo sé, pero está claro que yo estoy dispuesto a hablar y lo voy a hacer», ha zanjado.