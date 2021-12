Casado pide investigar si Sánchez ocultó información de la pandemia

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el Congreso debe abrir una comisión de investigación para aclarar si el Gobierno «ocultó» la pandemia pese a «conocer la importancia de los contagios» para «no acabar con las manifestaciones previstas para el 8 de marzo». Dicho esto, ha avisado que si no se permite investigar en sede parlamentaria, su partido solicitará que «la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información». Así se ha pronunciado Casado tras reunirse en Lanarca con el presidente de la República de Chipre, Nikos Anastasiadis, en el Palacio Presidencial. Este jueves también mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Grecia y líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis.

También este jueves, la vicepresidenta Yolanda Díaz, señaló que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia "azotaba fuertemente a Italia" y que podía pasar también en España. Además, la ministra de Trabajo explicó que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid-19 que en aquella época generó una «enorme polémica" en el Gobierno y algunos, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista". "Esto fue en la antesala del 8M", apostilló. La dirección nacional del PP considera que las declaraciones de la ministra son de "extremada gravedad" y creen que debe investigarse por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en riesgo a la gente si sabía la gravedad de la situación. Por lo pronto, ya ha solicitado las comparecencias en el Congreso de la propia Yolanda Díaz y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Dice que se «paralizaron todas las querellas»

En declaraciones a los medios desde Chipre, Casado ha explicado que han pedido reactivar la comisión de investigación sobre la primera ola del coronavirus --el Grupo Popular ya lo solicitó hace meses pero no logró respaldó-- tras "desvelar" Yolanda Díaz que "se conocía la importancia de esos contagios ya a principios de marzo y, sin embargo, el Gobierno los ocultó para no acabar con las manifestaciones previstas el 8 de marzo". El líder del PP ha insistido en que hace falta "dar claridad" a estas cuestiones a través de una comisión de investigación parlamentaria, dado que la Fiscalía General del Estado "ha paralizado todas las querellas que se han presentado por parte de sanitarios, asociaciones de pacientes y familiares de los más de 120.000 fallecidos". "Hay que hacer justicia. Lo hemos reclamado en el Parlamento y, si no, solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información y que han retrasado las medidas", ha dicho, para subrayar que ese retraso pudo causar "el fallecimiento y el contagio de miles de españoles".