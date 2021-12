Casado a Sánchez: «¿Qué coño ha de pasar para que asuma una responsabilidad?»

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables como el niño cuya familia está siendo acosada en Canet del Mar y le ha espetado: «¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?». Casado ha lanzado esta pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, en un cara a cara en el que le ha criticado no haber acudido a este tipo de debates desde hace un mes. La pregunta inicial del presidente del PP versaba sobre el momento en el que se celebrará el debate sobre el estado de la nación, pero al formularla se ha referido a diversas cuestiones. Así, ha vaticinado que el presidente del Gobierno acabará rindiendo cuentas ante la justicia y una comisión de investigación «por ocultar la pandemia mientras se infectaban miles de españoles tal y como ha revelado su vicepresidenta Díaz».

Al hilo de ello, le ha instado a aceptar una ley orgánica para combatir el virus. También ha recordado que este miércoles se bate el récord histórico del precio de la luz, ha asegurado que nadie se cree su promesa de que al final de año se va a pagar lo mismo que en 2018 y le ha pedido que suprima el impuesto de generación eléctrica y bajea el iva al super-reducido. Casado ha reprochado al jefe del Gobierno, en alusión al acoso a la familia de Canet de Mar, que deje «abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle sólo porque sus padres hayan pedido que se cumplan los derechos».

«¿Por qué no obliga a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales o usted cumple sus responsabilidad constitucional con el artículo 155? Si no lo hace usted, les denunciaremos por desobediencia, pero es que si hace la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted», ha advertido. Ante esa sucesión de críticas, Sánchez ha preguntado irónicamente a Casado cuántos cafés había tomado ya a esa hora de la mañana y ha asegurado que le respeta frente a toda la «crispación, insultos e insidias» que vierte contra el Gobierno. No se ha referido a ninguno de los asuntos planteados por Casado, y ante el enunciado inicial de la pregunta relativo a la celebración del debate sobre el estado de la nación, ha recalcado que su Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento y se celebrará el próximo año.

Esta semana el Ejecutivo ha concretado que será en el próximo periodo de sesiones, es decir, en el primer semestre de 2022. Tras recordar las veces que ha comparecido en el Congreso y el Senado durante la legislatura, Sánchez ha señalado que el debate sobre el estado de la nación no se ha celebrado antes (lleva siete años sin convocarse) por la sucesión de elecciones y por la pandemia. «Es bueno que España vaya recuperando la normalidad democrática y eso es lo que vamos a hacer el próximo año celebrando ese debate», ha añadido. Al no haber contestado a las cuestiones que le había planteado previamente, Casado le ha acusado de «insensibilidad», le ha reprochado no responder a nada y ha insistido en preguntarle si le parece normal que sus socios «totalitarios estén atacando a un niño».

«¿Para qué sirve -ha preguntado- un Gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos? A las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo, a la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba. A un niño de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales». Y ha proseguido: «Tanta chorrada de 'niñes' y de huelga de juguetes, bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegidos a los menores». Ha sido entonces cuando ha preguntado a Sánchez: «Como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?».

Una frase secundada por los aplausos de la bancada del PP y que el presidente del Gobierno ha considerado «un claro ejemplo de la falta de respeto de la oposición a las Cortes». A renglón seguido, Sánchez ha insistido en que es bueno para España recuperar la normalidad democrática y eso ha dicho que implica estabilidad, tener legislaturas de cuatro años y aprobar los presupuestos del Estado. Y significa también, ha añadido, cumplir con las obligaciones constitucionales, por lo que ha vuelto a pedir a Casado que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.