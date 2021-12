Los expertos dudan de la eficacia de las medidas de Sánchez

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) dudan de la eficacia de la vuelta a la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior, salvo en situaciones de aglomeración. «Nos parece que habría que haber insistido muchísimo más en las medidas de uso de mascarillas en interior y ventilación, entre otras», apunta su presidente, Salvador Tranche. «Si tuviera que hacer una valoración global de todas las iniciativas que ha propuesto el Gobierno en la reunión con todas las CCAA en el día de ayer, diría que algunas de ellas son positivas, otras son insuficientes y, finalmente, algunas son de dudosa eficacia, como es el caso de las mascarillas», ha expresado el presidente de semFYC, en relación a la Conferencia de Presidentes de este miércoles.

Por otro lado, otra iniciativa que valoran «negativamente» es la contratación de profesionales no homologados en España, ya que, a su juicio, ello supone «un problema para la seguridad y la calidad de la atención a los pacientes». No obstante, consideran que otras medidas «son muy positivas», como es el caso de la potenciación de la vacunación, la dotación económica para incorporar recursos en Atención Primaria, la flexibilización de la incorporación de esos recursos incorporando incluso a profesionales jubilados, y el objetivo de reducir la precariedad por debajo de un 8 por ciento.

Tranche también se ha pronunciado en lo que respecta a la extensión del uso del Certificado COVID en algunas CCAA. «Puede ser interesante para incentivar la vacunación, pero desde el punto de vista de control de la pandemia no aporta nada, puesto que las personas vacunadas que no sufren síntomas graves ni precisan hospitalización ni cuidados en UCI gracias a la vacunación, lamentablemente, pueden transmitir la infección y ser detectores de transmisión aunque estén correctamente vacunados», concluye. La Sociedad de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) también han hecho pública su decepción ante las medidas anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno.