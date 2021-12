Barcelona se queda definitivamente con las terrazas en los aparcamientos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente en el pleno de este jueves la modificación de la ordenanza de terrazas que permite consolidar las terrazas en calzada surgidas durante la pandemia, y lo ha hecho sin el apoyo de ERC. La modificación ha prosperado con los votos a favor del Gobierno municipal --Comuns y PSC--, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló; la abstención de Junts, Cs y PP y el voto contrario de los republicanos. «La modificación permite ayudar al tejido económico de nuestra ciudad», ha dicho la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, y ha añadido que también permite mantener el consenso en la ordenanza que tanto costó de tirar adelante en 2018, en sus palabras.

También ha explicado que mediante esta aprobación se da seguridad jurídica a las terrazas en calzada y se deja atrás la provisionalidad, impulsando definitivamente la retirada de los bloques de hormigón. Por su parte, la concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda de Barcelona, Montserrat Ballarín, ha dicho que la aprobación es una magnífica noticia porque en estos momentos de pandemia permite más espacios seguros al servicio de la actividad económica y la ciudadanía, en sus palabras. «Creemos que ERC se ha equivocado doblemente esta semana: en la Generalitat restringiendo las actividades de la restauración, siendo pioneros en España en las restricciones, e impidiendo que en espacios seguros como es la calle se sigan ampliando las terrazas», ha añadido.

Oposición

En su intervención, el concejal de ERC Jordi Coronas ha dicho que su grupo no comparte la decisión porque no es «ni urgente ni necesaria», mientras que el concejal de Junts Jordi Martí ha dicho que el aspecto positivo que aporta la ordenanza es que se eliminarán los bloques de hormigón. El concejal Celestino Corbacho (Cs) ha dicho que les preocupa la desaparición de aparcamientos que puede comportar, así como la seguridad, y Óscar Ramírez (PP) ha celebrado que la modificación de la ordenanza incorpore las demandas del sector, pero ha pedido que cuando acabe la provisionalidad se retiren las terrazas de calzada. El concejal de Valents, Óscar Benítez, ha asegurado que hacía falta una ordenación definitiva y ha valorado que la modificación haya sido consensuada con el sector; y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha dicho que la ordenanza es importante porque el sector de la restauración que lleva meses sin facturar «necesita facilidades y no trabas» por parte de la administración.