Los cuatro expresidentes de España piden retomar el asunto de las Malvinas

Los cuatro expresidentes del Gobierno junto con otras personalidades políticas españolas han conformado un grupo de apoyo al diálogo que reclama a Argentina y Reino Unido que retomen las conversaciones con vistas a lograr una solución al contencioso por las Malvinas. Según ha informado la Embajada de Argentina en Madrid en un comunicado, la creación de este grupo se ha producido tras las reuniones mantenidas por los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy con el embajador argentino, Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín.

También forman parte del mismo el antiguo secretario general de la OTAN y antiguo Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, así como el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, el 'padre de la Constitución' Miguel Herrero de Miñón y el antiguo secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica Miguel Ángel Cortés. La Embajada ha resaltado que la conformación de dicho grupo está «en línea con el apoyo que España le ha otorgado históricamente al diálogo como mecanismo para resolver el conflicto de soberanía» sobre las citadas islas, que llevó a los dos países a enfrentarse en una guerra en 1982.

Los integrantes han reafirmado «la necesidad de que los gobiernos de Argentina y Reino Unido reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes». Dicha solución, han precisado, debe enmarcarse en «las resoluciones de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las disposiciones y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial». En este sentido, han destacado «las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que instan al secretario general», actualmente Antonio Guterres, «a que lleve adelante gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica».

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha agradecido vía Twitter el gesto de los expresidentes españoles. «Mi gratitud a los ex presidentes de la democracia española que impulsan una solución acordada a nuestros reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas», ha escrito, felicitando también al embajador «por promover el encuentro y la solidaridad entre España y Argentina». Las islas Malvinas, Falklands para los británicos, son consideradas como un territorio no autónomo por parte de la ONU del que Reino Unido es su potencia administradora. Argentina no reconoce la soberanía británica sobre estas islas y reclama los territorios para sí.